Les aventures de Grand Chien et Petit Chat – Petit sioux

Petit sioux est un nouveau titre de la série jeunesse Les aventures de Grand Chien et Petit Chat, de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs. Un album de Rascal et Peter Elliott, paru en février 2023, qui présente une nouvelle aventure pour les deux amis.

Grand Chien annonce qu’aujourd’hui il range son grenier ! Il propose à Petit Chat de l’y aider. Le petit félin explique que si ce n’est pas toute la journée, il veut bien aider son ami. Grand chien promet qu’à deux, ils iront plus vite. Cependant, il s’inquiète et demande à Petit Chat qu’il n’a pas peur des araignées. Le félin rassure son ami, car tant qu’il est là, tout ira bien… Les deux amis se mettent donc en bleu de travail et regroupent leur matériel. Il y a une brosse à poil dur, une brosse à poil doux, un plumeau et une pelle à poussière.

Les deux amis sont adorables, il y a vraiment une complicité et une entraide, comme un respect, qui respirent dans ce récit. Ils s’entraînent l’un et l’autre, se répondent, pour se suivre et vivre une aventure quotidienne merveilleuse. Ils s’apprêtent à travailler, puis découvrent quelques merveilles dans le grenier. Après une lecture, une découverte, une promesse et un grand ménage, un final plaisant les attend… L’album est simple, avec quelques petits rebondissements, qui sauront plaire aux jeunes lecteurs. Le texte est plaisant à découvrir, vivant et immersif, avec les dialogues des deux personnages. Le chien et le chat, attachants, vivent une belle et simple aventure, pleine de complicité, offrant un tendre moment à découvrir. Le dessin est rond, très doux et plaisant, joliment coloré.

Petit sioux est un nouvel album de Grand Chien et Petit Chat, des éditions L’école des loisirs. Un livre jeunesse dans lequel les enfants retrouvent avec plaisir Grand Chien et Petit Chat, pour une nouvelle petite aventure, pleine de surprise et de complicité.

