dBb Remond lance une gamme coccinelle

Il n’est pas rare que la marque de puériculture dBb Remond lance des collections éphémères. Elle a récemment sorti une nouvelle gamme de sucettes et accessoires sur la thématique des coccinelles, ces petites bêtes annonciatrices de l’arrivée du Printemps. C’est parti pour l’univers dBb coccinelle !



Cela fait des années que nous mettons dBb Remond à l’honneur sur FranceNetInfos. La marque ne cesse de proposer du matériel aux jeunes parents à des prix plus qu’adorables. Et si elle veille à ce que les produits soient d’une qualité irréprochable, elle n’hésite pas à surprendre ses utilisateurs de temps en temps, en ajoutant de la mignonnerie à ses produits.

Et c’est justement le cas avec la collection coccinelle que nous avions hâte de vous présenter !

L’attache-sucette « Animaux » en forme de coccinelle

Proposé en deux coloris, l’attache-sucette « Animaux » en forme de coccinelle est adorable. Si la couleur verte est sympa, le rouge reste assez symbolique de ce que représente la coccinelle, l’amour, la douceur également. Et puis, avec sa couleur vive, on aura bien moins de chance de la perdre. Au-delà de son adorable esthétisme, l’attache-sucette sera d’un grand secours pour les bébés qui ont tendance à perdre leur tétine. Elle est pratique grâce à ses deux extrémités : la pince à attacher sur le vêtement de bébé et le mousqueton à attacher sur la sucette.

Son prix : 5 €

La sucette Infini dBb coccinelle

Qui dit attache-sucette dit forcément sucette. Celle-ci est superbe avec sa forme d’infini qui fait forcément penser à l’amour que les parents ressentent pour leurs enfants. La coccinelle est bel et bien présente sur le modèle, de couleur rose, la sucette est mignonne comme tout. Elle a la particularité d’être dotée d’une protection en cas de chute, ce qui veut dire que si la tétine tombe, elle se ferme automatiquement. Du coup, elle reste propre quel que soit l’endroit où l’on se trouve. Pratique lorsqu’on a rien pour la laver.

Son prix : 5 €

Voilà un accessoire qui va bien arranger les parents qui ne savent pas où mettre les tétines une fois rincées. Le range-sucette permet justement de recevoir 8 sucettes à l’intérieur, et 4 à l’extérieur. Il a aussi la particularité de permettre aux parents de stériliser les tétines au micro-ondes en ajoutant de l’eau au fond de la boîte. Et si on a besoin de l’emmener avec nous, deux anses en forme d’antennes permettent de l’accrocher à la poussette ou au lit de bébé. Autre point pratique : le range-sucette passe au lave-vaisselle. Enfin, sa bouille est juste adorable, en forme de coccinelle bien sûr.

Son prix : 12 €

La collection coccinelle de dBb est adorable, n’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil à la boutique en ligne pour découvrir les autres produits proposés par dBb. Vous verrez, il y a l’embarras du choix !