Les casinos en ligne suisse

La Suisse est un pays européen très permissif en termes de loi. L’univers du casino en ligne n’échappe pas à cette affirmation. Nous allons observer, dans cet article, la législation en vigueur sur le sujet, ainsi que les choix qui s’offrent aux différents joueurs, en ce qui concerne le casino en ligne suisse .

La législation en vigueur

La Suisse est l’un des pays les plus riches du monde et, par conséquent, abrite l’une des industries de jeux en ligne les plus lucratives au monde. En 2013, la Fédération suisse des casinos a averti que les jeux de hasard sur Internet étaient la principale cause du déclin de l’industrie des casinos terrestres du pays. Quelques jours plus tard, le gouvernement fédéral suisse a publié un projet de nouvelle loi sur les jeux qui légalisera les jeux en ligne – mais uniquement sur les sites fournis par des opérateurs agréés par l’État. L’industrie nationale des casinos est en déclin constant depuis 2007 et, en 2013, a subi une baisse de 1,5% de ses revenus.

Les revenus liés à l’univers du casino

Dans le même temps, on estime que les joueurs suisses jouent environ 113 millions de dollars chaque année sur des sites de paris offshore. La Suisse ne fait pas partie de l’UE. En tant que tel, elle n’est pas poussée par l’UE à se conformer aux directives européennes sur la façon de gérer l’industrie des jeux. Cela contraste fortement avec plusieurs États de l’UE tels que la France, l’Italie et la Suède, qui ont tous été fortement armés pour réglementer leur industrie, conformément aux normes européennes plus larges. Le projet de loi ne permettra aux casinos agréés d’opérer ici ; les casinos étrangers ne pourront pas demander de licences en Suisse. La justification derrière ceci est que les opérateurs étrangers ont plus d’années d’expérience dans la mise en place de l’espace en ligne et cela leur donnerait un avantage injuste par rapport aux opérateurs suisses, qui n’ont pas encore développé de présence significative sur le Web.

Le choix de la confiance

Le choix d’un site en ligne est, évidemment, de la plus haute importance. Malheureusement, il existe de nombreux opérateurs voyous, ainsi que des sites qui donnent des avis sur les casinos voyous en leur faisant une promotion monstre. Mais pas de ça ici, sur ce site.

Heureusement, il existe de nombreux grands opérateurs qui offrent de véritables services et qui ont fait leurs preuves depuis plusieurs années. Sur ce site, nous avons examiné certains des meilleurs casinos en ligne dignes de confiance pour les joueurs suisses, et vous pouvez être assuré que chaque casino que nous recommandons est fiable. Maintenant, à vous de jouez !