Les Feux de l’Amour et du Hasard : un cocktail au 50ème degré

Précédemment dans “Les Feux de l’Amour et du Hasard”: foudroyés par un amour soudain, Victoria et Brandon ont décidé de s’unir pour l’éternité. Mais tous deux ont eu l’idée de se substituer à eux-mêmes pour mieux se connaître. Victoria se travestit en domestique et Brandon en chauffeur privé. Les valets de chacun deviennent les faux futurs mariés. Seuls, Bob Flanagan et son fils sont au courant de cette supercherie. L’Amour résistera-t-il à ce jeu de rôle ? Bob Flanagan Junior parviendra-t-il à tenir sa langue ? Et quand finira ce résumé interminable ? Vous le saurez en regardant l’épisode 4731 des “Feux de l’Amour et du Hasard”.

“Le jeu de l’amour et du hasard” de Marivaux revisité en soap opéra à l’américaine, il fallait y penser. L’idée est complètement barrée et son adaptation à mourir de rire. Une mise en abîme délirante d’un tournage qui vire au règlement de comptes entre comédiens. Ça part dans tous les sens avec panache. Un cocktail absurde entre Les Robins des Bois, Les Nuls et Kad et Olivier. Mais La Comédie Presque Française dépasse ces références et affirme son propre univers déjanté.

Tous les comédiens jouent subtilement le surjeu sans sombrer dans la caricature indigeste. Et quand les caméras s’éteignent, la finesse d’interprétation est encore plus visible. “Les Feux de l’Amour et du Hasard” est une bouffée de plaisir brut à prendre au 50ème degré. La mise en scène regorge de blagues visuelles et d’un rythme crescendo ponctué de malaises hilarants. C’est la comédie de l’été à ne pas rater, et qui deviendra culte à la rentrée.

Une folle parenthèse nostalgique, régressive et philosophique, car comme dirait Bob Flanagan : “Derrière un verre vide, il y a toujours un homme plein.”

Les Feux de l’Amour et du Hasard

jusqu’au 2 septembre à La Comédie de Paris