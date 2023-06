Bonjour petit tigre – Ed. Gründ

Bonjour petit tigre est un livre d’éveil, un livre puzzle, de Sophie Bouxom, paru aux éditions Gründ, en mai 2023. Un ouvrage tout en carton, de la collection Livre câlin, qui propose aux jeunes lecteurs de partir à la rencontre d’animaux de la jungle, placé dans de grandes pièces de puzzle.

Dès la couverture, une pièce de puzzle, qui représente une locomotive, avec un tigre à l’intérieur, suggère aux enfants de la retirer. Le tigre salue les enfants et leur propose de le suivre dans un joli voyage. Les voilà donc partis avec un premier wagon qui contient trois animaux. Des paresseux et un caméléon dans un wagonnet bleu attendent donc les enfants, pour compléter le puzzle, qui commence avec le tigre dans la locomotive. Le voyage se poursuit, avec une deuxième double page qui présente une famille de ouistitis. Trois petits singes et un papillon dans un wagon jaune, sont à ajouter au puzzle à construire.

Le livre tout en carton, propose, à travers un train à reconstruire, un voyage sympathique, à la découverte d’animaux de la jungle. Un livre puzzle attrayant et curieux qui invite les jeunes lecteurs à suivre un petit tigre, dans sa locomotive, prêt à partir à la rencontre de ses amis. La locomotive et les différents wagons sont à retirer, à chaque double page, pour construire un adorable petit train. Dans les wagonnets différents animaux de la jungle sont présentés, comme dans un imagier. En effet, les enfants vont pouvoir associer des images à des noms, pour découvrir paresseux, ouistitis, éléphants, crocodiles… Les pièces du puzzle sont simples à assembler, pour travailler la motricité fine, la coordination oeil-main. Cela permet aussi de créer une jolie frise, un adorable train. Le texte est tout aussi simple, interactif, pour interpeller les enfants. Le dessin reste rond et doux, offrant un bel univers coloré.

Bonjour petit tigre est un nouveau titre de la collection Livre câlin, des éditions Gründ. Un livre puzzle fascinant et curieux, qui saura plaire aux enfants, avec un train à assembler. Un livre animé et coloré, comme un imagier interactif, qui vient présenter quelques animaux de la jungle, de manière originale.

Lien Amazon