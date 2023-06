Nautilus – L’héritage du capitaine Nemo

L’héritage du capitaine Nemo est le dernier épisode de la trilogie Nautilus, des éditions Glénat, paru fin mai 2023. Une bande dessinée de Mathieu Mariolle et Guénaël Grabowski, qui offre un récit d’espionnage riche en aventures et en personnages complexes.

Il avait tout perdu. Les documents qui auraient pu permettre de prouver l’innocence de Kim avaient définitivement disparu aux fonds des mers. Nemo les avait emmené si loin, que Kim semblait désormais désarmé face à cette guerre imminente que la couronne britannique et le tsar de Russie allaient déclencher. Dans sa cellule, Kim pensait, n’arrêtait de s’imaginer qu’au cœur de ce paysage dévasté, seul sanctuaire où l’homme n’avait pas encore apposé sa main, Nemo avait à jamais arraché l’espoir qu’il avait de retrouver son fils. Depuis le début de cette quête, il se demandait s’il avait été maître de ses choix, à un seul moment ! Kim était désormais prisonnier du Nautilus et du capitaine Nemo. Ce dernier scrutait l’horizon, avec une longue vue. Le Nautilus se trouve au dernier endroit où les flottes anglaise et russe viendraient les chercher…

Ce dernier tome est plein de rebondissements, de tensions et de personnages complexes, qui continuent, plus ou moins, à se dévoiler. Le récit est ambitieux et réussi, avec ce capitaine Nemo difficile à cerner, qui veut aller au bout de sa vengeance. De l’autre, Kim et Jaya, prisonniers tous deux, vont devoir s’allier pour se sauver et arrêter la guerre qui s’annonce. Les menaces sont grandes de chaque côté. Cependant le héros n’hésite pas à se mettre en danger pour éviter la guerre. C’est le personnage que l’on comprend le mieux, avec l’aide de sa correspondance avec son fils… La bande dessinée reste rythmée, très plaisante à découvrir, offrant un récit d’espionnage épique, sous tension. Kim semble quelque peu malmené par tous, mais tenter tout pour empêcher un conflit sanglant, jouant sur tous les bords… Le dessin est maîtrisé, avec un découpage énergique et quelques belles planches à découvrir.

L’héritage du capitaine Nemo est le dernier tome de la trilogie Nautilus, des éditions Glénat. Un récit d’espionnage réussi, entre tension, mensonges, faux-semblants, menace et personnages complexes, qui offre une course-poursuite incroyable à l’échelle planétaire.

