Petits classiques Larousse – Les fourberies de Scapin

Les fourberies de Scapin viennent compléter la collection Petits classiques, des éditions Larousse. Une collection en phase avec les programmes des collèges et lycées, proposant des livres pédagogiques repensés, en lien avec les changements des programmes, et une présentation moderne.

Le livre, au format roman, débute avec un sommaire simple, sobre et efficace. Avant de découvrir l’œuvre, une grande partie s’impose, pour aborder l’œuvre. Ainsi, l’auteur, Molière, est présenté, les repères chronologiques mis en avant, avant de retrouver la présentation de l’œuvre. Les liens entre les personnages et des repères historiques viennent également aider à la compréhension de l’histoire. Les objectifs, la monarchie, la comédie, la réussite restent autant de sujets abordés, pour mieux cernés l’œuvre. Un résumé de la pièce est même à retrouver, dans cette première partie de présentation. Enfin, les trois actes de la pièce de Molière sont à lire et découvrir.

L’ouvrage vient accompagner les élèves, dans la compréhension de l’œuvre, en offrant des outils pédagogiques adaptés et complets. Ainsi, le texte théâtral se complète avec des repères historiques et culturels, une étude des personnages, ainsi qu’une présentation de l’auteur. Le dossier, pour s’approprier l’œuvre est très complet et intéressant, fait de petits paragraphes intéressants et bien décrits. Des tableaux et des schémas permettent de mieux intégrer certaines informations. Après la découverte de la pièce de théâtre, en texte intégral, des activités et exercices invitent à mieux savoir si l’élève a bien compris l’œuvre. Un lexique et des corrigés viennent finaliser les informations et le dossier autour de l’œuvre présentée.

Les fourberies de Scapin est une pièce de théâtre, de Molière, qui vient compléter la collection Petits classiques, des éditions Larousse. Un ouvrage en phase avec les programmes scolaires de collèges et lycées, pour accompagner les élèves dans l’étude et la compréhension d’une œuvre.

