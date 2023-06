Un si grand soleil sur France 2 : rencontre avec Emma Colberti et Moïse Santamaria

« Un si grand soleil », la série quotidienne de France 2, va bientôt fêter son cinquième anniversaire. Parmi les personnages présents depuis le début de la diffusion, l’inspecteur Manu Leoni et la professeur de français Eve Prodi font partie des préférés du public. Après avoir été mis à rude épreuve, leur couple semble désormais stable. Nous avons rencontré leurs interprètes, Moïse Santamaria et Emma Colberti au 62e Festival de Télévision de Monte-Carlo qui s’est tenu du 16 au 20 juin.

France Net Infos : Le couple que vous formez à l’écran a connu quelques turbulences. Maintenant, tout semble allait pour le mieux…

Emma Colberti : Oui, Eve et Manu se sont remis ensemble. La hache de guerre a été enterrée. On repart dans une belle complicité. Manu a rouvert sa porte à Eve et il y a forcément des choses à reconstruire entre eux.

Moïse Santamaria : Leur amour et leur complicité vont grandir. Je pense que c’est un couple qui est fait pour durer. La majorité des gens qu’on croise aime ce couple.

France Net Infos : En tant qu’acteurs, comment avez-vous vécu les scènes de tension entre vos personnages ?

Emma Colberti : On a travaillé, on est allés chercher des émotions. C’était plaisant, même jouissif !

France Net Infos : Manu va-t-il se retrouver au cœur d’une intrigue cet été ?

Moïse Santamaria : Il va mener une enquête sur un trafic de drogue, qui va concerner des jeunes du lycée. La drogue dont il est question dans la série existe : il s’agit de la Buddha blue. C’est une drogue de synthèse qui se vapote et qui fait beaucoup de dégâts. Il y a déjà eu des overdoses et des cas de jeunes qui ont vrillé au point de se jeter par la fenêtre. On va donc enquête là-dessus.

France Net Infos : Vos deux personnages permettent d’aborder des sujets de société…

Moïse Santamaria : Exactement ! Eve, en étant professeur, et Manu, qui est policier, incarnent en quelque sorte les gardiens de la Cité. Ils sont en lien avec la société. Manu est dans l’empathie : dur avec les méchants mais juste avec les gentils !