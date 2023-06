Guy de Maupassant – Récits fantastiques – Ed. Bragelonne

Guy de Maupassant – Récits fantastiques est un bel ouvrage qui est à découvrir, paru aux éditions Bragelonne, en juin 2023. Une belle édition reliée, illustrée par Tom Cuzor, qui invite à découvrir ou redécouvrir les nouvelles fantastiques de Guy de Maupassant, dont Le Horla, dans deux versions.

Le beau livre, recueil des nouvelles fantastiques de Guy de Maupassant, débute avec une préface de Noëlle Benhamou. Elle y présente le maître du fantastique, ainsi que les récits fantastiques. Internement, maladie, vie de l’homme et l’œuvre, sont présentés. Guy de Maupassant, qui a vécu de 1850 à 1893, était un écrivain et un journaliste, auteur de six romans et de contes et nouvelles. Son œuvre fait de lui l’un des plus grands auteurs français du XIXème siècle. Un petit chapitre est consacré au genre, avant de retrouver les nouvelles. C’est par La main d’écorché que commence la véritable lecture…

Le livre est réellement beau, avec une couverture travaillée et texturée. Trente-six contes fantastiques sont à retrouver dans ce bel ouvrage, dont deux versions du Horla, entre autres. L’univers est surprenant, sombre et captivant, avec ces récits dont l’atmosphère angoissante, arrive à prendre le dessus. En effet, les histoires, plus ou moins longues, sont maîtrisées, avec suspense et frisson, tout en gardant cette notion de fantastique. Le réel et le surnaturel se côtoient habilement dans certains récits, que les lecteurs auront plaisir à lire. De petites illustrations accompagnent parfaitement le début de chaque récit, offrant un bel ouvrage à découvrir.

Guy de Maupassant – Récits fantastiques est un recueil, un beau livre, des éditions Bragelonne. Une anthologie, illustrée, qui présente des récits incontournables, mais aussi des moins connus, pour découvrir ou redécouvrir le fantastique selon Guy de Maupassant.

