Les Misérables – Le chef-d’œuvre musical, adapté de l’œuvre incontournable de Victor Hugo, sera à l’honneur lors de la prochaine saison au Théâtre du Châtelet, dans une toute nouvelle production dirigée par Ladislas Chollat et présenté en français.

Les Misérables

Au Théâtre du Chatelet du 22 Novembre au 31 Décembre 2024

Les Misérables est le plus grand succès mondial de l’histoire de la comédie musicale. Plus de 130 millions de spectateurs l’ont vu dans 53 pays et dans 27 langues. Le spectacle tient l’affiche à Londres depuis 1985, de façon ininterrompue ; un record mondial. Il sera présenté pour la première fois en français au Théâtre du Chatelet.

Une première en français au Théâtre du Châtelet

L’événement tant attendu marquera la première représentation en français des Misérables au Théâtre du Châtelet. Cette comédie musicale, qui a vu le jour à Paris en 1980, a parcouru le globe au fil des décennies, subissant de multiples révisions pour devenir, quarante ans plus tard, la comédie musicale la plus jouée au monde, traduite dans 27 langues.

Une réécriture inédite par Alain Boublil

Pour son grand retour à Paris, Alain Boublil a saisi l’opportunité d’apporter une touche finale à la pièce en réalisant une réécriture du texte. Cette contribution essentielle s’inscrira dans le cadre d’une nouvelle mise en scène, orchestrée par Ladislas Chollat.

Le retour aux sources, un hommage à Victor Hugo

Ce retour aux origines de l’œuvre évoque le sentiment réconfortant de rentrer à la maison. Il s’agit de retrouver les racines de cette comédie musicale, là où tout a commencé pour cette épopée majeure de Victor Hugo. La rue de Paris où les bagnards étaient traînés enchaînés vers leur destin funeste au bagne de Toulon, est aujourd’hui le théâtre de l’ouverture de cette comédie musicale. Ce retour au Théâtre du Châtelet constitue ainsi un hommage vibrant à l’inspiration originelle de Victor Hugo.

Mise en scène Ladislas Chollat

Direction musicale Alexandra Cravero /Charlotte Gauthier

Décors Emmanuelle Roy

Costumes Jean-Daniel Vuillermoz

Lumières Alban Sauvé

Chorégraphie Romain Rachline Borgaud

INFORMATIONS PRATIQUES

Du 22 Novembre au 31 Décembre 2024, du mardi au vendredi à 19h30, samedi 15h et 20h et dimanche à 15h.

Théâtre du Chatelet – 2 Rue Edouard Colonne, 75001 Paris

Langue : français

Tarifs : à partir de 87€