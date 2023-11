Activités d’Halloween pour les petits – Ed. Usborne

Activités d’Halloween pour les petits est un cahier souple, pour les enfants, à partir de 3 ans, paru aux éditions Usborne, en septembre 2023. Un livre souple, dans lequel les jeunes enfants vont retrouver des activités manuelles et jeux, pour fêter Halloween.

Dès la première page, une momie explique aux enfants qu’il faut demander à un adulte d’aider à découper ou à réaliser certaines étapes plus compliquées. C’est un jeu qui est à retrouver un premier lieu. Les enfants sont invités à relier des points numérotés, dans l’ordre, pour finir de dessiner la maison hantée. En bas de page, une plante monstrueuse reste à compléter, également, pour ressembler à sa voisine. La deuxième page propose, quant à elle, une première activité manuelle. Le livre propose de réaliser un fantôme, ou même plusieurs, avec l’aide de papier aluminium et de mouchoirs en papier. La double page suivante présente une nouvelle activité manuelle…

Le cahier souple semble assez complet, et parfait, pour ces vacances de Toussaint et la fête d’Halloween. Les enfants vont pouvoir s’occuper de différentes manières, car les jeux et activités restent variés. En effet, il y a des jeux de dessins, d’observation, des labyrinthes, des puzzles, des coloriages… Du côté des activités manuelles, les suggestions semblent complètes et amusantes. Les enfants vont pouvoir créer des fantômes à suspendre, des sorcières décoratives, une citrouille en papier, des araignées, des momies… Les activés demeurent bien expliquées, avec des étapes simples à suivre, pour des réalisations superbes et drôles. Les bambins auront de quoi s’occuper, avec ce cahier souple, au graphisme rond, doux et coloré.

Activités d’Halloween pour les petits est un cahier souple complet et amusant, des éditions Usborne. Un livret adorable, qui propose des jeux et activités, afin de s’amuser et de fêter Halloween, entre labyrinthes, dessins et activités manuelles, pour décorer et offrir, momies, sorcières, fantômes…

Lien Amazon