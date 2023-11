Calendrier de l’Avent Chapon 2023 – L’Arche de Noël

Parmi les calendriers de l’Avent chocolatés qui se démarquent par leur esthétisme, il y a le calendrier de l’Avent Chapon intitulé « L’Arche de Noël ». Un délicieux jeu de mots qui annonce la couleur, illustré par la représentation d’animaux évoluant au cœur d’un paysage enneigé des plus chaleureux.

Calendrier de l’Avent Chapon 2023 – Quand l’Arche rencontre Noël

Depuis que nous avons découvert le premier calendrier de l’Avent en 2017, nous n’avons cessé d’être surpris par l’imagination du chocolatier et de son équipe, qui ne cessent de proposer des calendriers plus incroyables les uns que les autres. Et le calendrier de l’Avent “L’Arche de Noël” ne déroge pas à la règle. Il suffit de l’observer longuement pour en apprécier chaque détail. Les clins d’œil faits à l’Arche de Noé bien sûr, et cette magie de Noël qui ressort fièrement.

D’ailleurs, nous devons bien reconnaître que la thématique est bien trouvée cette année. Et surtout, pleinement accomplie.

Un décor haut en couleur !

Le calendrier de l’Avent Chapon 2023 va décorer nos salons durant tout le mois de décembre, il est superbe. C’est d’ailleurs ce qui va donner envie aux enfants d’ouvrir chacune des cases, en plus de la saveur unique des chocolats. Ils vont observer plusieurs animaux au cœur d’une forêt enneigée, au milieu de sapins et de houx : perroquet, tigre, lion, héron, flamant rose, écureuil, papillon, oiseaux, cygne, loup, et ce magistral cerf qui nous fixe du regard. Les couleurs sont vives et chaleureuses avec la prédominance d’un bleu profond qui nous embarque en plein cœur de la nuit.

S’évader en famille

Le calendrier de l’Avent Chapon 2023 a la particularité de s’adresser à toute la famille, plus encore cette année, puisque la Maison a glissé un carnet comprenant 24 histoires à lire chaque soir du mois de décembre. Une idée ludique qui va permettre de se retrouver tous ensemble pour un moment d’évasion privilégiée. Les histoires sont d’ailleurs très réussies, vous allez vous régaler.

Enfin, si le calendrier de l’Avent est une pépite visuelle, il renferme aussi 24 délicieux chocolats signé Chapon. D’ailleurs, les aficionados du chocolatier vont retrouver ce goût assez unique, cette gourmandise subtile, ces mélanges harmonieux : de l’authenticité, de la 1ère à la dernière case.

N’hésitez pas à le commander sur le site officiel. Il est proposé au prix de 59 €.