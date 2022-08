Les mondes de Thorgal – La jeunesse, tome 10, Sydönia

Sydönia est le dixième tome de la série, des éditions Le Lombard, La jeunesse de Thorgal, paru en juin 2022. Un nouvel album de Yann et Roman Surzhenko, qui présente une nouvelle épreuve pour le jeune héros, qui ne souhaite que retourner auprès d’Aaricia.

Une cité est à feu et à sang, le combat se livre encore. Parmi les blessés et les morts, les maisons qui brûlent, Seck, appelle Thorgal. Il le retrouve enfin, mortellement blessé au cœur, l’épée à la main, contre un mur et une barrique. Seck accourt vers lui, et pense qu’il est mort. Au-delà de tout cela, Thorgal se retrouve dans l’entre deux mondes. Il pense être au pays des ombres… Il découvre Aaricia qui essaie de lui parler, mais il n’entend rien. La jeune femme l’embrasse et part en courant et en pleurant. Puis, Thorgal se souvient de l’embarquement pour Haithabu, il y a quelques jours de cela… Il se retrouve alors dans un bateau et sait qu’il a déjà vécu tout cela. Il se demande pourquoi il a accepté de suivre Sveynn. Puis, il aperçoit Aarica, sur un promontoire, qui regarde le bateau s’éloigner… il espère que sa future femme lui pardonnera.

L’album débute avec un héros sur le point de mourir, avec cette blessure au cœur, et un ami désespéré, qui le retrouve dans ce sale état. Le scénario de cette bande dessinée revient donc sur les jours précédents cette terrible et mortelle blessure, afin de comprendre pourquoi le héros se retrouve dans un tel état. L’intrigue est bien menée, l’histoire captivante, présentant un jeune homme aux convictions fortes, plein de ruse, d’habilité et de courage. Il tente d’éviter une guerre, devant son serment du sang, qui le lie à Sveynn, mais n’y arrivera pas… En effet, face à eux, la jeune princesse Sydönia compte bien reprendre le trône de son défunt père, avec l’aide de la Flygia, esprit lié à sa lignée. Le récit n’oublie pas sa part de fantastique, dans ce nouveau tome plutôt bien mené et captivant, qui se lit facilement. Le dessin est toujours aussi réussi et plaisant, offrant de belles planches à découvrir et des belles scènes d’action, entre autres.

Sydönia est le dixième tome de la série La jeunesse de Thorgal, issue des mondes de Thorgal, des éditions Le Lombard. Un album plaisant à découvrir, captivant et curieux, avec l’état de santé préoccupant de notre héros, que l’on retrouve au pays des ombres…

