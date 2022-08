Produits dérivés et options : Quelle est la différence ?

Un produit dérivé est un contrat financier qui tire sa valeur, son risque et sa structure de base d’un actif sous-jacent. Les options constituent une catégorie de produits dérivés et donnent au détenteur le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre l’actif sous-jacent. Les options sont disponibles pour de nombreux investissements, notamment les actions, les devises et les matières premières.

Les produits dérivés sont des contrats entre deux ou plusieurs parties dans lesquels la valeur du contrat est basée sur un titre ou un ensemble d’actifs sous-jacents convenus, comme l’indice S&P. Les titres sous-jacents typiques des produits dérivés comprennent les obligations, les taux d’intérêt, les matières premières, les indices boursiers, les devises et les actions.

Les produits dérivés ont un prix et une date d’expiration ou de règlement qui peut être dans le futur. Par conséquent, les produits dérivés, y compris les options, sont souvent utilisés comme instruments de couverture pour compenser le risque associé à un actif ou à un portefeuille.

Les produits dérivés sont utilisés pour couvrir le risque depuis de nombreuses années dans l’industrie agricole, où une partie peut conclure un accord pour vendre des récoltes ou du bétail à une autre contrepartie qui accepte d’acheter ces récoltes ou ce bétail pour un prix spécifique à une date spécifique. Ces contrats bilatéraux étaient révolutionnaires lorsqu’ils ont été introduits, remplaçant les accords oraux et la simple poignée de main.

Options

Lorsque la plupart des investisseurs pensent aux options, ils pensent généralement aux options sur actions, qui sont des produits dérivés dont la valeur provient d’une action sous-jacente. Une option sur actions représente le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre une action à un certain prix, appelé prix d’exercice, à une date d’expiration ou avant. Les options sont vendues à un prix appelé prime. Une option d’achat donne au détenteur le droit d’acheter l’action sous-jacente, tandis qu’une option de vente donne au détenteur le droit de vendre l’action sous-jacente.

Si l’option est exercée par le détenteur, le vendeur de l’option doit livrer à l’acheteur 100 actions de l’action sous-jacente par contrat. Les options sur actions sont négociées sur des marchés boursiers et réglées par des chambres de compensation centralisées, ce qui assure la transparence et la liquidité, deux facteurs essentiels lorsque les traders ou les investisseurs s’exposent à des produits dérivés.

Produits dérivés

Les contrats à terme sont des produits dérivés qui tirent leur valeur d’une marchandise ou d’un indice au comptant sous-jacent. Un contrat à terme est un accord d’achat ou de vente d’une marchandise ou d’un actif particulier à un prix prédéfini et à une date ou un moment prédéfini dans le futur.

Par exemple, un contrat à terme standard sur le maïs représente 5 000 boisseaux de maïs, tandis qu’un contrat à terme standard sur le pétrole brut représente 1 000 barils de pétrole. Il existe des contrats à terme sur des actifs aussi divers que les devises et la météo.

Un autre type de produit dérivé est un contrat de swap. Un swap est un accord financier entre les parties pour échanger une séquence de flux de trésorerie pendant une période définie. Les swaps de taux d’intérêt et les swaps de devises sont des types courants d’accords de swap. Les swaps de taux d’intérêt, par exemple, sont des accords visant à échanger une série de paiements d’intérêts contre une autre série basée sur un montant principal. Une entreprise peut vouloir des paiements à taux d’intérêt variable tandis qu’une autre peut vouloir des paiements à taux fixe. L’accord de swap permet aux deux parties d’échanger les flux de trésorerie.

Les swaps sont généralement négociés de gré à gré, mais ils évoluent lentement vers des échanges centralisés. La crise financière de 2008 a entraîné l’adoption de nouvelles réglementations financières telles que la loi Dodd-Frank, qui a créé de nouvelles bourses de swaps afin d’encourager les échanges centralisés.

Il existe de multiples raisons pour lesquelles les investisseurs et les entreprises négocient des dérivés de swap. Les plus courantes sont les suivantes :

Un changement des objectifs d’investissement ou des scénarios de remboursement.

Un avantage financier perçu dans le passage à des flux de trésorerie nouvellement disponibles ou alternatifs.

La nécessité de couvrir ou de réduire le risque généré par le remboursement d’un prêt à taux variable.

Contrats à terme

Un contrat à terme de gré à gré est un contrat qui permet de négocier un actif, souvent des devises, à une date et à une heure futures pour un prix spécifié. Un contrat à terme est similaire à un contrat à terme, sauf que les contrats à terme peuvent être personnalisés pour expirer à une date particulière ou pour un montant spécifique.

Par exemple, si une entreprise américaine doit recevoir chaque mois un flux de paiements en euros, les montants doivent être convertis en dollars américains. Chaque fois qu’il y a un échange, un taux de change différent est appliqué compte tenu du taux en vigueur de l’euro par rapport au dollar américain. Par conséquent, l’entreprise peut recevoir des montants en dollars différents chaque mois, bien que le montant en euros soit fixe en raison des fluctuations du taux de change.

Un contrat à terme permet à l’entreprise de bloquer un taux de change aujourd’hui pour chaque mois de paiement en euros. Chaque mois, l’entreprise reçoit des euros, qui sont convertis sur la base du taux du contrat à terme. Le contrat est exécuté par une banque ou un courtier et permet à l’entreprise de disposer de flux de trésorerie prévisibles.

Un contrat à terme peut être utilisé aussi bien pour la spéculation que pour la couverture, bien que sa nature non standardisée le rende particulièrement apte à la couverture. Les contrats à terme sont négociés de gré à gré, c’est-à-dire entre banques et courtiers, car il s’agit d’accords personnalisés entre deux parties. Comme ils ne sont pas négociés en bourse, les contrats à terme présentent un risque plus élevé de défaut de la contrepartie. Par conséquent, les contrats à terme ne sont pas aussi facilement accessibles aux commerçants et aux investisseurs de détail que les contrats à terme.