Je médite, je colorie, je dessine – Deux nouveaux ouvrages

Fleurs merveilleuses et Chats zen viennent compléter la collection Je médite, je colorie, je dessine, des éditions Hugo & Cie, depuis mai 2022. Deux blocs de coloriages et dessins, pour s’essayer à la méditation et au dessin, afin de lâcher prise, se détendre, échapper au quotidien…

Les deux blocs proposent de s’isoler un moment, avec ces ouvrages et une trousse de crayons de couleur, ou de feutres, pour faire le vide dans sa tête. La médiation débute avec une citation, pour se laisser inspirer, pour s’emparer d’un mot, d’une impression… Le coloriage propose, ensuite, de laisse libre son imagination, pour mettre en couleur de jolis dessins, de belles fleurs, pour un carnet et d’adorables chats pour l’autre. Enfin, pour aller un peu plus loin, une troisième phase propose de dessiner. Pour aider, une amorce est suggérée…

Les deux blocs sont plaisants à découvrir, et à pratiquer, proposant réellement de faire une pause dans son quotidien et de déstresser. Les citations sont inspirantes, aidant à réfléchir, penser à autres choses, au meilleur, au bien-être. La méditation et la création sont liées, dans ces ouvrages, pour inciter à faire le vide dans sa tête, apaiser les émotions, penser à autre chose. Ainsi, des séances, selon les besoins, les envies sont appropriées à tous, pour un moment de détente et de lâcher prise. Les deux univers graphiques proposés sont plaisants, doux et apaisants, avec des dessins somptueux à colorier et à reproduire, par la suite, avec l’aide d’amorces.

Fleurs merveilleuses et Chats zen sont deux nouveaux ouvrages de la collection Je médite, je colorie, je dessine, des éditions Hugo & Cie. Deux beaux carnets qui invitent à faire une pause dans le quotidien, pour déstresser, apaiser ses émotions, se détendre et lâcher prise.

