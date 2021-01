Les montres en bois de FL Watch: Un produit de luxe Eco-chic

Après l’industrie pétrolière, la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde par les textiles et les accessoires qu’elle produit. En plus, la surconsommation de produits plastiques toxiques non dégradables engendre une empreinte écologique difficile à effacer. Le bois, par son originalité, son authenticité et son intemporalité reste un matériau noble et entièrement naturel. S’offrir ou offrir une montre en bois peut s’avérer une idée judicieuse, originale et respectueuse de la planète.

POURQUOI UNE MONTRE EN BOIS ?

Fondée par deux grands amoureux de l’horlogerie de qualité, FL Watch propose des montres en bois pour homme et pour femme soucieux de leur impact sur l’environnement. Des montres sans produits toxiques, sans plastique traité et en même temps, des montres en bois solides, robustes qui sortent de l’ordinaire.Depuis déjà quelques années, le bois est redevenu un produit “in” dans le monde de la mode des accessoires des marques de prêt-à-porter.Qu’elle soit de luxe, de sport ou classique, une montre en bois est une manière de se distinguer sans être excentrique avec un modèle eco-friendly unique.

Montre en bois homme

Inspirées par la nature, les montres en bois homme sont des modèles uniques et sophistiqués. Elles sont d'aspect plutôt robuste et massif avec un bracelet en cuir et des teintes allant du beige clair au marron foncé. Elles cassent les codes et impriment une note d'audace, de design simple et raffiné.

Le savoir-faire artisanal associé à un design soigné avec un choix de matériaux naturels de qualité comme le noyer, l’ébène ou l’acacia, confère à ce type d’objet pour un homme un visuel élégant et une esthétique incomparable. Du cadran au bracelet en passant par la mécanique, votre montre s’accordera à votre style de manière durable et fiable.

Vous avez la possibilité de choisir parmi de nombreuses combinaisons entre les différents coloris des cadrans et les multiples nuances des bracelets en cuir noir ou marron. Elles se portent dans toutes les occasions avec tous les styles vestimentaires.

Montre en bois femme

Plus légères, stylées et agréables à porter, elles sont harmonieusement agencées alliant délicatesse, originalité et design épuré. Certains modèles sont parés de bracelets en cuir aux couleurs vives qui contrastent parfaitement avec un cadran finement boisé. Les montres en bois femmes sont issues d’un savoir-faire associant les métiers du bois et l’horlogerie fine. Elles sont confortables d’utilisation, souples avec une esthétique unique utilisant des essences de bois nobles.



ESSENCES DE BOIS

De nombreuses essences de bois sont travaillées en fonction de la qualité de leur grain, leur contraste, leur couleur, leur facilité de maniement et surtout la texture et le brillant naturel des teintes tel que le bois de Noyer, d’acacia, d’ébène, de Zèbre, de Santal, d’Érable, d’Olivier, de Bambou, de Kosso ou Koa.Une montre en bois est un objet hors du commun qui a la particularité d’embellir en vieillissant. C’est la garantie d’une splendeur inaltérable.