Les puzzles Piece & Love – Quand l’art et l’humour se rencontrent !

Je suis excitée à l’idée de vous présenter « Piece & Love », cette marque qui propose des puzzles pour adultes absolument dingues ! Imaginez des puzzles avec une touche pop, une bonne dose d’humour, et une équipe plus qu’investie pour nous faire passer un bon moment. J’ai craqué sur trois modèles super sympas, dont un pour les enfants, et je me devais de vous en parler. Si vous êtes à la recherche d’un cadeau original pour Noël, il est temps de jeter un œil à leur boutique, vous allez ADORER !

Piece & Love : L’art et l’humour au rendez-vous !

Je vous préviens, si vous êtes fan de puzzles, vous allez adorer ce que propose l’équipe de Piece & Love. Leur collection change complètement des puzzles classiques. La marque s’est entourée d’illustrateurs talentueux, dont les noms sont précisés dans chaque description, ce qui est plutôt sympa pour les amateurs d’art. J’aime particulièrement l’ambiance globale de la marque, ce côté fun qui invite à découvrir des puzzles au caractère affirmé, dans des thématiques originales. Je suis aussi tombée sous le charme du site en lui-même : simple, coloré et avec un ton humoristique qui fait du bien ! Et en prime, Piece & Love propose des puzzles pour tous niveaux, notés sur une échelle de 1 à 10. En plus, ils sont parfaits à faire à deux, notamment ceux que je vais vous présenter, ultra colorés.

C’est le genre de puzzle à sortir pour un apéro : chacun choisit sa couleur et hop, c’est parti pour une petite demi-heure de fun !

Plus important encore, et c’est la marque qui en parle le mieux :

« TOUS nos puzzles sont pensés, dessinés, fabriqués en France et sans un pet de plastique ! Mais ça, c’est normal n’est-ce pas ? »

Les puzzles de Piece & Love : l’art du packaging fun et créatif

J’aime bien le jeu de mots « Piece & Love » qui illustre parfaitement le style unique des puzzles proposés par la marque. Et donc, j’avais envie de vous présenter ceux que j’ai eus la chance de recevoir, à savoir deux puzzles pour adultes et un pour enfant.

Pour commencer, les puzzles proposés par Piece & Love se démarquent par leur packaging. Ils sont glissés dans des boîtes carrées, ce qui permet de gagner de la place, un vrai plus ! Et ce n’est pas tout : sur les boîtes, on retrouve des touches d’humour, comme ce fameux « 1000 pièces (normalement) » que je trouve génial. Et puis ce texte hilarant qui raconte que le puzzle aurait été créé par Jules César lorsqu’il a découvert une photo sexy de Cléopâtre dans le bureau de Vercingétorix.

L’équipe ose tout, et franchement, je trouve ça génial !

Plongée dans les années 70 avec le puzzle « Boogie »

Je suis tombée instantanément sous le charme du puzzle « Boogie » que je trouve hyper original. J’ai adoré ce tourne-disque central qui sera parfait au cœur d’une déco rétro sur le thème de la musique. Ou dans une ambiance moderne pour couper le style. Je valide les détails, ce style années 70 : le rubik’s cube, la cassette audio, le CD, un polaroïd, un téléphone fixe, la présence d’autres puzzles of course, et bien d’autres… Un modèle pensé et dessiné par Marie Chevalier de la team Piece & Love.

Une seule chose à dire : « Funk You Up » !

La surprise de l’équipe : Le puzzle « Popup »

Un grand merci à l’équipe qui m’a fait découvrir le modèle « Popup » qui déborde de couleurs et de détails. C’est le genre de puzzle qu’on aime faire en famille parce qu’il est fun. Et puis, pas besoin de trop se concentrer, une fois le cadre réalisé, il n’y a plus qu’à choisir sa couleur et go. Pour le coup, je trouve qu’il fait très années 90, j’adore.

Des puzzles kids aussi fun que créatifs

Enfin, la marque propose aussi des puzzles pour les kids. Très colorés également, ils sont tout aussi sympas à réaliser. À petits prix, ils promettent de les surprendre avec des designs qui changent un peu de l’ordinaire. J’ai notamment pu découvrir le puzzle 80 pièces « Octopus » que j’ai trouvé génial avec cette pieuvre au regard interloqué qui observe un oiseau lézarder sur sa tête, cocktail à la main !

Pour conclure, je reconnais bien volontiers avoir été charmée par Piece & Love. Les puzzles proposés sont variés et agréables à réaliser. Et comme Noël approche, je ne peux que vous conseiller d’aller jeter un coup d’œil à leur boutique. Vous trouverez notamment le puzzle « Dear Santa » qui va plaire aux aficionados des fêtes de fin d’année. Il est super sympa !