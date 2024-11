Émile et le bébé – Un mercredi pas comme les autres !

Le voilà, notre Émile, le plus drôle et impertinent des petits garçons, de retour dans de nouvelles aventure : « Émile et le bébé ». Sans surprise, les enfants vont beaucoup rire en observant Émile, complètement décontenancé, face à un bébé qui est possiblement un garçon ou peut-être pas. Ce qui est sûr, c’est qu’Émile n’aime pas quand les bébés ils pleurent.

Une histoire drôle comme toujours : Du grand Émile !

Dans ce nouvel ouvrage, le sens de l’humour de Vincent Cuvellier et de Ronan Badel ne s’est pas essoufflé ! L’histoire est hilarante de la première à la dernière page. On retrouve un Émile égal à lui-même, un mercredi à ne rien faire, parce qu’il aime ne rien faire. Il est comme ça Émile, il se pose assez peu de questions finalement. Mais voilà, sa maman lui annonce qu’une amie va venir avec son bébé. Un bébé ? Mais qu’est-ce qu’il en sait, Émile, des bébés ? Par chance, sa chérie Julie est également présente, ouf ! Une fois devant le bébé, tous les deux sont perplexes. Est-ce un bébé fille ou un bébé garçon ? Finalement, c’est lorsque la maman du bébé lui change sa couche qu’ils se rendent compte qu’il s’agit en réalité d’un « bébé caca » !

Notre avis sur « Émile et le bébé »

Sans surprise, nous avons adoré ce nouvel opus, « Émile et le bébé ». Et nous sommes convaincus qu’il plaira également aux enfants, notamment à ceux qui suivent les aventures de ce garçon intrépide. Ils s’amuseront à observer Émile dans les moindres détails, comme cette chaussette qu’il garde dans la main tout au long de l’histoire, alors qu’elle devrait être à son pied. Ils seront témoins des nombreuses mimiques du personnage, qui en disent long sur son caractère décontracté et son côté « je me fous de tout ». Une fois de plus, l’humour est omniprésent, et la chute de l’histoire ne manquera pas de les surprendre ! Ils seront aussi ravis de retrouver Julie, l’amoureuse d’Émile, qui sous ses airs absents, semble curieusement résistante aux facéties de notre héros.

« Émile et le bébé » est à retrouver aux Éditions Gallimard Jeunesse. Et si vous souhaitez découvrir d’autres aventures, n’hésitez pas à découvrir nos précédents articles.

