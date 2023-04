Les quatre saisons Vivaldi – Mes petits imagiers sonores

Dans la collection « Mes petits imagiers sonores » aux Éditions Gallimard Jeunesse, les enfants vont découvrir le nouveau livre « Les quatre saisons Vivaldi ». En appuyant sur les puces sonores, ils apprécieront le talent du célèbre violoniste, grâce à des sons de qualité, mixés avec soin.

Mes petits imagiers sonores – Les quatre saisons Vivaldi

La série des livres musicaux « Mes petits imagiers sonores » ne cesse de s’agrandir. Et les thèmes abordés sont de plus en plus prestigieux. Ils vont permettre aux enfants de s’ouvrir au monde, et de parfaire leur culture musicale. Et notamment de découvrir de grands musiciens, comme c’est le cas ici avec le compositeur de musique classique italien, Antonio Vivaldi.

Les quatre saisons de Vivaldi

Et pour s’imprégner de la musique de Vivaldi, il était évident que les enfants puissent découvrir son œuvre majeure. Ils vont donc écouter 6 morceaux qui correspondent aux quatre saisons : le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. Avec 2 chansons en rapport avec le printemps. Les extraits sont qualitatifs, suffisamment longs pour que les enfants puissent profiter de son talent de musicien. Et pour information, le titre des musiques classiques est noté sur chaque page.

De plus, nous retrouvons les jolies illustrations de Marion Billet qui continue d’être au rendez-vous. Elles sont vivantes et toujours en accord avec la thématique. Une petite phrase descriptive illustre les images et la chanson. Pour l’été par exemple : « Quand il fait beau, c’est rigolo de voler partout ! » et pour l’hiver, « Brrr… Ce n’est pas un temps pour sortir jouer dehors ! ». En toute fin du livre, les enfants vont retrouver le fameux cherche et trouve qui leur propose de reconnaître les chansons écoutées. Ils n’auront qu’à appuyer sur la puce aléatoire et deviner de quelle chanson il s’agit. Soit, ajouter un côté ludique au tout.

« Les quatre saisons Vivaldi » fait partie de ces livres que les enfants vont aimer écouter encore et encore. Ils apprécieront le calme, la finesse, parfois l’accélération et la puissance des morceaux. Tout cela grâce aux puces glissées dans le livre, bien pensé !