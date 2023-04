P’tit Loup fait des bêtises – Ed. Auzou

P’tit Loup fait des bêtises est un nouveau titre de la collection P’tit Loup des éditions Auzou, paru en janvier 2023. Un petit album, d’Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier, adapté aux tout-jeunes lecteurs, qui propose de suivre le héros dans son quotidien tendre et malicieux.

Ce matin, P’tit Loup a beau être entouré de ses jouets, il s’ennuie. Maman est au téléphone, elle ne peut donc pas s’occuper de lui. Le jeune loup décide alors de faire un dessin à ses parents, car ils adorent cela ! Dans la commode, il cherche et sort sa boîte de peinture, ses pinceaux et un gobelet. Mais, il a beau chercher partout, il ne trouve pas de papier. Il est ennuyé, car Maman lui a bien demandé de ne pas la déranger ! Puis, il pense à la bibliothèque du salon et tous les livres… P’tit Loup prend un grand livre, il déchire la première page.

Le récit est plaisant et adapté aux jeunes lecteurs, présentant le quotidien de P’tit Loup, qui s’apparente à celui des enfants. Ainsi, les bambins se retrouvent facilement dans ce héros, qu’ils affectionnent. Alors que sa maman est occupée au téléphone, et qu’il s’ennuie, le petit loup va tenter de faire de la peinture. Mais, il n’y a plus de règles, ni de personne pour le guider, alors l’imaginaire prend le dessus… P’tit Loup fait des bêtises et Maman n’est pas contente ! A travers cette histoire courte, les enfants apprennent et comprennent qu’il faut savoir patienter, attendre. Les bêtises permettent aussi de grandir et de ne pas recommencer, comme de les corriger… Le dessin est rond, doux, proposant un univers coloré et expressif.

P’tit Loup fait des bêtises est un nouveau titre de la collection du même nom, des éditions Auzou. Un livre pour éveiller les plus jeunes enfants, entre tendresse et malice. Un QR code invite à retrouver et écouter l’histoire du livre, tout comme la chanson !

