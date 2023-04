Mulhouse, Strasbourg, Belfort, Pontarlier, Boécourt : et de cinq pour les chapes Technochape !

La société Technochape est reconnue comme spécialiste dans l’isolation projetée et le coulage de la chape liquide depuis 1998. L’entreprise familiale dispose aujourd’hui de 5 agences à Mulhouse, Strasbourg, Belfort, Pontarlier et Boécourt en Suisse.

5 agences Technochape

Créée en 1998 par Cédric Zisswiller, applicateur de chape fluide, Technochape a su s’adapter et évoluer, pour faire face aux enjeux et défis environnementaux et réglementaires par passion de l’innovation dans la construction.

Aujourd’hui, les équipes Technochape interviennent pour tous les projets de chape ou d’isolation sur l’Alsace, les Vosges et la Franche-Comté grâce à un réseau de 5 agences situées à Mulhouse, Strasbourg, Belfort, Pontarlier et Boécourt.

Technochape, partenaire incontournable de la chape et de l’isolation

Technochape est aujourd’hui un partenaire incontournable dans le domaine de la chape et de l’isolation thermique et acoustique. Qu’il s’agisse d’un projet de construction ou de rénovation, Technochape réalise tous types de chapes, traditionnelles ou industrielles/

Leader incontestable de la chape en Alsace, Technochape met à la disposition des particuliers et des professionnels, un savoir-faire et une expertise de plus de 25 ans portés par une équipe de 35 artisans.

Chapes et isolation

Technochape, en tant que spécialiste des sols techniques, propose la pose de chape fluide à haute performance thermique et acoustique. La chape fluide encore appelée chape liquide est auto-nivelante. Ce qui vous permet d’avoir un sol parfaitement plat et totalement adapté pour un chauffage par le sol.

L’entreprise Technochape utilise également la technique du polyuréthane projeté pour l’isolation intérieure. La mousse polyuréthane projetée est la solution optimale pour isoler tous les éléments de vos locaux et habitations en neuf ou en rénovation

5 agences, 1 site internet

Une question ? Un conseil ; une demande de rendez-vous ou de devis ? Contactez Technochape pour bénéficier du savoir-faire d’un artisans Qualibat RGE. Rendez-vous sur le site internet réalisé par l’agence Mars Rouge, partenaire web de l’entreprise.