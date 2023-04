“Les oiseaux” dans la série “Bruits” – Mes petits imagiers sonores

Les Éditions Gallimard Jeunesse viennent de publier une nouvelle édition du livre sonore « Les oiseaux ». Dans la collection « Mes petits imagiers sonores », les enfants vont se laisser porter par le doux chant des oiseaux et jouer à les identifier grâce au cherche et trouve glissé à la fin du livre.



« Les oiseaux » : Un incontournable de « Mes petits imagiers sonores »

La maison d’édition a décidé de changer un peu l’esthétisme de ses imagiers sonores sans en changer le contenu. Elle s’emploie donc à offrir une nouvelle version de ses best-sellers, comme c’est le cas ici avec « Les oiseaux » qui s’est vendu à 235 000 exemplaires… Soit, un succès énorme auprès des enfants qui aiment se laisser porter par les bruits de la nature, à commencer par le chant des oiseaux.

« Les oiseaux » est disponible ICI.

Les tout-petits vont aimer appuyer sur les puces sonores pour découvrir plusieurs chants d’oiseaux. Une fois n’est pas coutume, les bruits sont d’une grande qualité, permettant d’apprécier chaque détail. Du bout des doigts, ils feront la connaissance d’un coucou, d’une mésange, d’une pie, d’un rossignol et d’un merle. Ils écouteront leurs chants et pourront observer leur apparence grâce aux illustrations de Marion Billet qui répond encore présente. Comme toujours son univers est adorable. Les oiseaux évoluent au cœur d’une nature joyeuse, entourés d’autres animaux.

Et comme dans chaque nouvelle édition de ces petits imagiers, un jeu sonore est glissé à la fin de l’album. À l’aide d’une puce aléatoire, ils vont s’amuser à reconnaître le chant des oiseaux qu’ils ont pu observer durant leur lecture. Et les reconnaître aussi visuellement.

« Les oiseaux » est et restera un grand succès parmi les imagiers sonores. Assez basique, il sera parfait entre les mains des enfants à partir d’un an, curieux d’observer de beaux oiseaux et d’écouter leurs jolis chants.