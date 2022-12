Lore Olympus – Volume 3

Le troisième volume de Lore Olympus, de Rachel Smythe, est paru en novembre 2022, aux éditions Hugo & Cie, dans la collection Hugo BD. Un roman graphique qui présente une relecture du mythe d’Hadès et Perséphone, moderne et captivante, culte sur Webtoon, avec plus de 5 millions de lecteurs.

Artémis soupire, elle ne pensait pas que veiller sur Perséphone serait aussi difficile. Alors qu’elle se pose un moment, son idiot de frère l’appelle. Elle répond au téléphone. Apollon demande à sa sœur si elle va bien. Artémis lui explique qu’elle s’est faite engueuler par Hestia, la veille. Elle pense que cette dernière dramatise l’article du tabloïd débile qui est paru. Aussi, elle a confisqué la veste de Perséphone qu’Hadès lui avait offert. A l’autre bout du téléphone Apollon semble se réjouir, mais se reprend et prend un ton plus grave. Il ajoute qu’Hestia a peut-être raison d’être en colère. Artémis n’est revient pas, elle demande à son frère de se justifier… Apollon affirme alors qu’il a un peu l’impression que Perséphone ne prend pas ses responsabilités au sérieux. Puis, il fait une reconstitution dramatique d’une scène qu’il a pu voir…

Alors que Perséphone démarre officiellement son stage aux Enfers, et visite les lieux avec Hadès, Menthé officialise sa relation avec le dieu des Enfers. De quoi mettre le doute entre les deux êtres, et de mettre un peu de distance. Chacun tente de reprendre le cours de sa vie, mais leurs différentes rencontres, les quiproquos et les quelques révélations montrent qu’ils ont bien de l’attachement l’un pour l’autre. La bande dessinée, sur fond de belle romance, parle également d’un sujet plus lourd, le viol. Grâce à son pouvoir, Eros parvient à comprendre ce qui est arrivé à Perséphone et l’accompagne dans cette blessure, avec une thérapie. D’autres personnages apparaissent dans ce troisième tome, très dense, intéressant et toujours aussi captivant. Le dessin est également toujours aussi plaisant, avec des personnages expressifs, un trait très énergique et un choix de couleur offrant un univers particulier et beau.

Lore Olympus est une saga romanesque et divine, qui se poursuit avec ce troisième volume, des éditions Hugo & Cie. Un roman graphique qui revisite de manière moderne le mythe d’Hadès et Perséphone, tout en abordant des sujets plus sensibles, comme le viol.

