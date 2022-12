Terre animale – Dans les océans

Dans les océans est un nouveau titre de la collection de documentaires animés Terre animale, des éditions Glénat jeunesse. Un beau livre, paru en octobre 2022, qui propose aux jeunes lecteurs et curieux de découvrir les créatures incroyables qui peuplent nos mers et nos océans, tout en construisant des maquettes fascinantes.

Le documentaire invite directement les enfants découvrir la mer. Un lieu, un élément important puisque les mers et océans recouvrent 71% de la surface de la Terre. Donc cela n’est pas étonnant qu’ils hébergent des créatures d’une grande variété. Il y en a qui sont cent fois plus petites que des fourmis, tandis que d’autres font partie des plus gros animaux du monde ! 240 000 espèces marines sont répertoriées, mais des millions restent encore à découvrir. Chacune de ces espèces règne sur un territoire plus ou moins grand, des eaux côtières aux abysses, en passant par les récifs coralliens ou encore le grand large.

La biodiversité dans les mers et océans est fragile, et par ce documentaire, les enfants sont sensibilisés. Le climat, la ressource alimentaire sont abordés, tout en présentant les habitants de ces lieux. Avant de découvrir la suite, un encadré vient apporter quelques explications pour pouvoir monter les maquettes suggérées, correctement, sans rien abîmer. Des animaux peu ou moins connus sont ainsi à découvrir, en commençant par la pieuvre à anneaux bleus. Le livre est riche, avec des présentations d’animaux spécifiques, mais également de milieux. Tout est bien décrypté et adapté aux jeunes lecteurs. Ils vont pouvoir découvrir des créatures incroyables, fascinantes et effroyables, qui peuplent les mers et océans. Les secrets de l’écosystème marin sont présentés, tout comme quelques habitants, qui se retrouvent également sous forme de maquette.

En effet, le documentaire est également un livre-jeu, qui propose aux enfants de construire cinq maquettes, avec près de cinquante pièces. Une activité ludique qui permet une approche différente, pour découvrir ces animaux marins étranges et fascinants, avec leurs particularités. Le montage est plaisant, et plutôt facile, il plaît à tous les enfants !

