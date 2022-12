Lulu et Nelson, tome 3, La lionne blanche

La lionne blanche est le troisième et dernier tome de la trilogie Lulu et Nelson, de la collection Métamorphose, des éditions Soleil. Une bande dessinée de Charlotte Girard, Jean-Marie Omont et Aurélie Neyret, parue en novembre 2022, qui vient offrir une conclusion à cette aventure pleine d’émotion.

Quelques jours après la diffusion du discours de Nelson Mandela, à la radio, Lucia continue de prendre soin du lionceau Cyrus. Elle continue sa lettre, expliquant que la vie sait se montrer cruelle. Lorsqu’un proche se montre déloyal sans que l’on sache pourquoi, le sentiment d’injustice semble plus profond encore… aussi, la confiance vacille, quand commence la trahison. Puis, avec le temps, l’amertume et la déception prennent la place. Alors que Lulu ne dort pas et regarde Cyrus, une lionne s’approche et appelle. A quelque lieu de là, Danny ouvre la lettre de Walter Mogwadi qui était destinée à Nelson. Il y explique qu’il est rentré en Afrique du Sud, et qu’il sera chez Mary, dans quelques jours. Danny semble désemparé, triste, il ne sait que faire…

Le récit est toujours aussi doux et posé, alors que de grands et graves sujets sont explorés. L’aventure pour Lulu et Nelson se poursuit, avec autour d’eux les soucis des adultes. Nelson retrouve son père, mais celui-ci est menacé par le voisin. Il doit de nouveau fuir… Mais il ne va pas repartir seul ! La bande dessinée est offre une belle conclusion à cette aventure captivante. Il y a un peu de suspense, des surprises, des frayeurs, de l’amitié, de l’espoir et de la romance. La trilogie est belle, agréable à découvrir, avec cet esprit de liberté important qui règne, offrant un beau moment de lecture. Les personnages sont vite attachants, avec chacun leur caractère, leurs espoirs… Le dessin est tout aussi captivant. Le trait dynamique et doux offre de très belles planches à découvrir.

