Voyage dans l’océan – Un livre pop-up

Voyage dans l’océan est un livre pop-up de IK&SK, paru aux éditions Flammarion, en octobre 2022. Un livre curieux et captivant, en volumes, conçu par les artistes Inkyeong et Sunkyung Kim, proposant de découvrir en relief toute la richesse de la faune et la flore des océans.

Une petite tortue interpelle directement les enfants, expliquant qu’elle vient de naître sur la plage. Son voyage débute ici, dans le récif corallien. La tortue n’est pas plus grande que le chevalier ponctué qu’elle vient de rencontrer. Autour d’elle, il y a de nombreux poissons, quelques amis, aux couleurs magnifiques ! Elle explique que certains poissons sont rigolos. Il y en a un qui ressemble à un perroquet, ou encore un autre en forme de trompette ! Comme un imagier, les différentes espèces de poissons se présentent avec leur nom à côté. Sur le corail, en relief, se trouvent la tortue et le chevalier ponctué.

Le livre, en volumes, invite les jeunes lecteurs à suivre une petite tortue, dans ses découvertes. Elle présente et explique ce qu’elle voie, ce qu’elle aime, avec qui ou quoi elle joue… Autour d’elle, c’est un monde fascinant qui est à découvrir et parcourir. Ainsi, après les coraux et les poissons, il y a une forêt d’algues, l’océan profond, avant de revenir sur la plage. Le texte est simple, plaisant à lire, apportant des informations aux enfants, afin de découvrir et comprendre la faune et la flore de l’océan. Les pop-ups invitent à plonger un peu plus loin dans cet univers fascinant et curieux, coloré et sensible. Le dessin est tout aussi simple et efficace, avec des animations, de reliefs et des pop-ups captivants.

Voyage dans l’océan est un livre pop-up et un documentaire interactif, des éditions Flammarion. Un livre curieux, beau et intéressant qui invite à suivre une petite tortue, dans l’océan, à la découverte de la faune et de la flore, aussi fascinantes qu’effrayantes, belles et fragiles.

