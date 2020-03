Ma magie à moi – Un album des éditions Nathan

Ma magie à moi est un album de Gaia Guasti et Simona Mulazzani, paru aux éditions Nathan, en janvier 2020. Un livre tendre qui dépeint, pour les jeunes lecteurs, le monde magique des tout-petits, un quotidien centré sur lui.

Tout ce qu’il y a partout, sur la terre, la Terre elle-même, la Lune et toutes les planètes, c’est sa magie à lui. Sur son lit, le jeune garçon s’imagine tous ces astres, autour de lui. Il croit que le matin, le soleil se lève pour l’éclairer, ainsi il peut se réveiller et jouer. C’est la vache qui lui donne du lait, pour son petit déjeuner, et le boulanger lui cuit son pain. Ses nuages courent dans le ciel, ils font pleuvoir ou apparaitre le soleil. Quant au chat, sur le tapis, il ronronne pour le petit garçon, en lui faisant des câlins.

Le récit est très simple, très doux et assez court, pour les jeunes lecteurs. L’histoire présente le point de vue d’un jeune garçon, autour duquel le monde tourne. Une innocence pleine de poésie, avec ce jeune héros qui croit que le soleil se lève juste pour lui, lorsqu’il ouvre les yeux, que la vache fait exprès de lui donner son lait, que le boulanger cuit du pain pour lui… Une forme de magie, doucement vue par cet enfant qui se régale et se satisfait du fait que tout cela est dû à lui. Le texte est court, simple, pour les jeunes lecteurs qui se retrouveront facilement dans cette histoire, entre imaginaire et réalité, emportée par un brin de magie. Le dessin est tout aussi particulier, découpé et décalé, très coloré, avec un trait fin et fluide.

Ma magie à moi est un bel et tendre album, qui propose de regarder d’un autre œil le quotidien, dans lequel les jeunes lecteurs pourront se retrouver. Entre magie, imaginaire et réalité, tendresse et petits bonheurs, le livre offre un bel univers.