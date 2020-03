Mental Waves – Développement personnel et spiritualité – Conférences gratuites en ligne

Partagez





Et si nous mettions à profit le temps offert par le confinement pour suivre des conférences gratuites proposées par Mental Waves. Profitons de cette parenthèse forcée pour nous faire du bien, améliorer notre vie dans plusieurs domaines : santé, réussite financière, relation à soi ou aux autres, éveil, élévation… De nombreuses thématiques sont concernées par l’expertise d’Alex Michel.

Alex Michel, fondateur de Mental Waves, est chercheur dans les états modifiés de conscience. Compositeur et concepteur de séances audio et vidéo thérapeutiques, ses nombreux travaux et recherches sur l’influence de la stimulation sonore et photique sur le rythme cérébral, lui ont permis d’acquérir une réelle expertise sur l’impact des vibrations, des fréquences et des musiques sur l’ADN. Mental Waves est la parfaite union entre les neurosciences, la physique quantique, les sons et la musique.

Alex Michel a suivi une formation classique au conservatoire de musique des Hauts de Seine. Plus tard il se tourne vers la musique assistée par ordinateur (MAO), les synthétiseurs et le sound design. Il se forme ensuite aux instruments de musiques thérapeutiques ; Bols Tibétains, Bols de cristal, Gongs, Hand Pan, Hang Drum…

Grâce à son approche alliant physique quantique, soins énergétique, thérapie holistique et médecine sonore, Alex Michel propose des outils simples et innovants.

Ses travaux sont à l’origine d’un procédé révolutionnaire pour générer des états de conscience positifs à la demande.

«L’histoire de la science nous a prouvé que l’extraordinaire d’hier est l’ordinaire d’aujourd’hui. Je suis autant un homme de science que de spiritualité. En associant l’une et l’autre dans mon travail, je m’engage pleinement dans la libération de notre potentiel en conscience. » Alex Michel

Chercheur passionné par le cerveau humain, les sons et les vibrations, Alex Michel s’est entouré de plusieurs spécialistes et experts de renom tels que le Dr Olivier Mandelrieux, le psychothérapeute Jean-Michel Gurret…. afin de proposer des webinaires gratuits. Ils vous invitent à explorer votre MOI intérieur, source infinie d’amour, de santé, d’abondance et d’élévation.

Découvrez les webinaires actuellement disponibles en replay :

SUPRA CONSCIENCE : Accédez à vos plus hauts niveaux de conscience, activez votre réalisation spirituelle et vos capacités psy, déverrouillez toutes les portes de votre subconscient.

Replay conférence sur la « Supra Conscience » présentée par Alex Michel et le Docteur Olivier Mandelrieux

VOYAGES QUANTIQUES : Transcendez votre Être au-delà de la matière et remontez le fil de vos existences passées et futures. Créez les nouveaux scénarios de votre vie.

Replay de la conférence « Voyages Quantiques » présentée par Alex Michel et le Docteur Olivier Mandelrieux

HARMONIE VIBRATOIRE : Apprenez à maitriser votre mental, positivez vos émotions et améliorer votre santé

La plateforme Mental Waves

Plus que jamais, nous avons besoin de sortir de l’engourdissement de notre vie quotidienne. Nous aspirons à plus de bonheur, de joie, de lâcher prise. Grâce à des méthodes émergeant des nouvelles technologies sonores, les différents ouvrages édités par Mental Waves abordent des thématiques telles que la loi d’attraction, la méditation, le développement personnel et spirituel, la régénération énergétique et bien d’autres… pour vous permettre l’éveil, la guérison, le traitement des addictions, le développement des capacités extrasensorielles..

Découvrez le catalogue Mental Waves en ligne : www.mental-waves.com

Ne manquez plus les conférences et suivez l’actualité d’Alex Michel sur facebook : MentalWaves

« Dans l’univers, tout est énergie, tout est vibration, de l’infiniment petit à l’infiniment grand… Tout est énergie et c’est tout. Correspondez à la fréquence de la réalité que vous voulez et vous ne pourrez pas vous empêcher d’obtenir cette réalité. Il ne peut être autrement. Ce n’est pas de la philosophie. C’est de la physique. » – Albert Einstein

