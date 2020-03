LOGODENT des Laboratoires Logona : Dentifrice « Blancheur naturelle »

Cela fait quelques années que je me dis qu’il serait temps de changer de dentifrice. Et depuis, je ne cesse de repousser. Pourtant, les dentifrices que j’utilisais jusqu’à maintenant sont loin d’être de composition propre. Récemment, j’ai décidé de me lancer en testant celui proposé par les Laboratoires Logona, à savoir le dentifrice « Blancheur naturelle » de LOGODENT Naturkosmetik.

Logona propose son propre dentifrice : LOGODENT



On ne va pas se mentir, on minimise trop l’importance du choix de son dentifrice quand on voit le nombre de fois qu’on l’utilise par an. L’hygiène bucco-dentaire est pourtant primordiale et participe grandement à la santé.

Pour tout vous dire, j’avais peur que le goût me déplaise. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis cela dans la tête. Alors qu’avec LOGODENT, on retrouve le goût d’une menthe naturelle. Bien moins forte et chimique que les dentifrices que j’ai pu utiliser jusqu’à maintenant. Arômes purs, naturels. Extraits issus de l’agriculture bio. Ingrédients biologiques par les labels BDIH et Nature. Vegan.



Le souci le plus flagrant qui me gênait avec les dentifrices lambdas en GMS, est que j’avais beau les rincer encore et encore, j’avais toujours un petit dépôt très désagréable sur les dents et sur la bouche. Avec ce dentifrice, rien à signaler. Le goût de mélisse a largement dépassé mes attentes. Je trouve que c’est très agréable en bouche, frais aussi. J’ai tout de suite accroché.

Le dentifrice n’est pas coloré, un peu comme un gel transparent. Cela me va bien, et il ne tâche pas contrairement à certains autres dentifrices. Quant au nettoyage, que dire si ce n’est qu’il fait parfaitement l’affaire en complètement d’une brosse à dents électrique. Je l’ai trouvé efficace sur le lavage ; en revanche, sur la blancheur je n’ai pas vu grand changement à vrai dire.

Côté compo’ : quel plaisir d’utiliser un dentifrice naturel ! On s’habitue très vite, impossible de revenir en arrière par la suite. L’émail semble bien moins agressé. J’ai moins mal aux gencives, pas un seul saignement. Côté plaque dentaire, il est super efficace aussi grâce aux particules de gel de solice apparemment.

Pour moi, le dentifrice LOGODENT est génial pour laver et protéger les dents au quotidien. En plus, il est sain, sans conservateurs, sans parfums, sans colorants de synthèse. À base de plantes : échinacée, the vert, huile essentielle de clou de girofle, camomille, sauge pour tonifier.

D’autres dentifrices sont proposés par les Laboratoires Logona à retrouver ICI.

La Gamme LOGODENT Kids de Logona est adaptée aux plus petits : Fresh Kids (sans fluor) à la menthe bio pour les enfants de 2 à 6 ans.