Ma peau d’un autre monde de Vanessa Escalante paru chez Mama Ed.

Les excellentes Mama Editions présentent un témoignage fort et très personnel : Ma peau d’un autre monde, voyage initiatique en terres aborigènes de Vanessa Escalante.

L’argument du livre :

Une plongée dans les secrets de la plus ancienne culture du monde, au fil d’un témoignage intime et immersif.

À la question « Pourquoi l’Australie ? » la cinéaste documentariste Vanessa Escalante répond : « J’ai suivi mon instinct. Quelque chose d’indéfinissable et de puissant me poussait à raconter l’histoire de terres volées et de peuples dominés. »

C’est en faisant confiance à son intuition que la réalisatrice quitte tout pour partir à l’autre bout de la planète recueillir les voix et les savoirs d’Aborigènes en pleine défense d’une terre sacrée menacée par l’enfouissement de déchets nucléaires. Son travail lui permet de découvrir la spiritualité des peuples premiers d’Australie, de résoudre ses propres conflits intérieurs et de faire le lien entre l’art, la médecine traditionnelle et la médiumnité.

Elle ne le sait pas encore, mais ce voyage va durer quatre ans et profondément la transformer. Elle rencontrera l’amour, vivra une véritable quête mystique et découvrira des pratiques ancestrales qui changeront sa perception de la réalité.

Quelques mots sur l’auteure :

Vanessa Escalante est autrice et réalisatrice de documentaires. Depuis plus de dix ans, elle parcourt l’Australie aborigène en quête de savoirs ancestraux, de nature et de spiritualité. Avec sa caméra, elle a pu s’immerger au coeur de la vie de ces peuples et protéger des pans de leur mémoire. Elle a réalisé plusieurs documentaires récompensés par de nombreux prix : Les Derniers Traqueurs australiens, La Révolte des rêves et D’ocre et de sang.

Mon avis de lectrice :

J’ai été très impressionnée et touchée par l’approche du monde qu’a la culture aborigène. Elle est tellement éloignée de nos repères culturels européens, individualistes et centrés sur notre petite personne. Le témoignage de Vanessa Escalante nous présente une manière de vivre et de penser très différentes de ce que nous connaissons.

Son authenticité m’a frappée dans sa manière si délicate de nous faire entrer dans son intimité avec beaucoup de naturel. Son récit m’a emportée dans des questionnements personnels sur la qualité de notre vie telle que nous l’appréhendons, sur la fragilité de notre présence, sur les conflits d’intérêts incessants entre humains.

La cause aborigène, qu’a embrassée Vanessa Escalante est digne, honnête et humaniste. Elle a fait sienne une cause d’un peuple entier, se retrouvant dans leurs valeurs et leur combat. Cette détermination qui parsème le récit se retrouve dans le regard franc qu’elle dévoile sur la couverture de son excellent livre.

Ma peau d’un autre monde par Vanessa Escalante paru chez Mama Editions vous touchera en plein coeur par la justesse des intentions et par la magie de cet univers si particulier qui mêle le monde du visible à celui de l’invisible. Belles lectures.