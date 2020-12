Maïtian et Wim et les trois cercles du monde, signé Mireille Rosselet-Capt

Maïtian et Wim et les trois cercles du monde, signé Mireille Rosselet-Capt, est paru en octobre 2020 aux éditions Jouvence.

Maïtian, atteinte d’une malade dégénérative, découvre son monde intérieur via l’hypnose. Elle a la capacité de rentrer en contact avec un homme lors de ses rêves éveillés. Wim, grand rêveur, suit quant-à lui un enseignement zen dans un dojo. Il utilise la méditation et la visualisation pour se découvrir et partir à la rencontre d’une femme mystérieuse.

Maïtian et Wim se retrouvent l’un et l’autre, a priori par hasard, dans un centre hors du commun en Irlande.

Ils ne le savent pas encore mais ils ont été sélectionnés par Alec et Rima, deux étranges personnages. Ce centre a pour but d’entrainer les stagiaires à la percipience, c’est-à-dire à la faculté de télépathie. Mais très rapidement, Maïtian se pose des questions. Est-ce un centre bienveillant dont le but est le développement des facultés psychiques de ses élèves ou bien une secte dangereuse ?

Maïtian et Wim et les trois cercles du monde est un récit où les mondes s’entrelacent. L’auteure joue avec les limites du rêve et de la réalité, avec le visible et l’invisible. Même si on peut se sentir parfois un peu perdu, ce roman nous plonge dans un univers particulièrement exaltant qui mélange légendes et mythologie. Une belle découverte !

