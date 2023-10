Meschugge Le labyrinthe du fou est un récit complet, des éditions Glénat, paru en septembre 2023. Une bande dessinée de Benni Bodker et Christian Hojgaard, qui présente un polar scandinave saisissant, qui plonge les lecteurs dans un ghetto où la misère côtoie le crime.

Devant une maison, des personnes font la queue pour voir un jeune maître spirituel. Dans la petite foule, les rumeurs vont bon train… A l’intérieur, un enfant salive, il est maigre et paraît malade. Il semble proférer des mots étranges, les paroles sombres… A Copenhague, une famille dîne. Une sœur demande à une autre, si elle l’a bien vu au bras d’un homme la veille. L’autre réplique de s’occuper de ses affaires. Puis, la mère demande au père, pourquoi leur fille loue un meublé alors qu’elle vient manger à la maison. Le père met rapidement fin à la conversation. Après le dîner, la mère suggère à sa fille que David devrait être un bon parti. C’est un garçon prometteur et il vient d’une famille de qualité. Sa fille réplique simple qu’il est juif ! La fille décide de partir rapidement, traversé le ghetto, pour rejoindre son meublé.

Dès les premières pages, avec ce maître spirituel inquiétant, l’ambiance semble posée. Le roman graphique d’horreur présente une jeune dactylo juive recrutée par un magistrat, afin d’enquêter discrètement dans le ghetto. Elle doit récupérer des informations autour d’un meurtre effroyable. Mais bientôt, Nathansen va découvrir une série de meurtres, et enquêter par elle-même. Le danger rôde dans ce polar bien mené, sombre et crasseux. La bande dessinée entremêle parfaitement la démence, les croyances, le rituel, le fanatisme et la persécution également. Même la police a les mains sales dans cette affaire, cette traque effrayante, où le chasseur devient la proie… L’héroïne est attachante, déterminée, présentant une femme forte, au début de 1905, dans un ghetto entre misères et crimes. Le dessin, en noir et blanc, est saisissant, le trait plus rond, les contrastes savamment joué, pour inquiéter et captiver.

Meschugge Le labyrinthe du fou est un one-shot saisissant et inquiétant, des éditions Glénat. Un roman graphique qui entraîne les lecteurs à suivre une jeune dactylo, qui va devoir enquête au cœur d’un ghetto, dans années 1905, entre misères et crimes, sur une série de meurtres.

