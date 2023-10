Le Musée du protestantisme béarnais d’Orthez

Au XVIe siècle, le Béarn avait un statut particulier en tant que vicomté souveraine, ce qui signifiait qu’elle était un État indépendant sous le règne des souverains de la Maison d’Albret, tels que Henri II d’Albret et sa fille Jeanne d’Albret. ‘Albret. Les membres de cette famille royale ont joué un rôle significatif dans la propagation de la Réforme protestante dans la région.

Marguerite d’Angoulême, l’épouse d’Henri II d’Albret, était une figure clé dans ce développement. Elle était ouverte aux changements de son époque et aux nouvelles idées, et bien qu’elle soit restée catholique, elle a entretenu une correspondance avec Jean Calvin, l’une des figures majeures de la Réforme protestante. Cette correspondance a pu contribuer à la diffusion des idées réformées dans la région.

Jeanne d’Albret, la fille de Marguerite d’Angoulême et d’Henri II d’Albret, a hérité du pouvoir en Béarn à la mort de son père en 1555. Elle a été de plus en plus attirée par les idées de la Réforme protestante. Elle a finalement décidé de franchir le pas et de se convertir au protestantisme le jour de Noël 1560, ce qui a eu un impact considérable sur la diffusion de la Réforme dans la région. Sa conversion a également eu des conséquences politiques significatives, car elle a contribué à établir le protestantisme comme une force religieuse et politique en Béarn.

En 1569, le Béarn a été envahi par des troupes catholiques françaises et navarraises, avec le soutien de certains catholiques béarnais. Cette invasion a probablement été motivée par des considérations politiques et religieuses, alors que les tensions entre catholiques et protestants étaient vives dans la région. Jeanne d’Albret a dû faire face à cette invasion et, après avoir reconquis le Béarn, elle a pris des mesures pour établir le protestantisme comme la religion dominante dans la vicomté.

L’une des mesures les plus significatives prises par Jeanne d’Albret a été d’interdire le catholicisme dans la vicomté, bannissant ainsi la religion catholique de la région. Cette décision a marqué un tournant majeur dans l’histoire religieuse et politique du Béarn. En 1571, elle a officialisé cette transformation en faisant du protestantisme la religion officielle du Béarn.