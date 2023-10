Ici présent ! Des produits d’artisans français

Ici présent ! est une petite entreprise française, une histoire d’entrepreneurs qui souhaite promouvoir le savoir-faire des artisans français. Pour ce faire, des coffrets cadeaux sont suggérés, pour pérenniser et développer les activités de chacun et chacune.

Petite entreprise de passionnés et d’entrepreneurs d’artisanat français, Ici présent ! invite à découvrir notre terroir et le savoir-faire des artisans français indépendants. La démarche est de soutenir ces artisans d’exception, à travers une plateforme et des coffrets cadeaux. Ainsi, ils bénéficient d’une meilleure vitrine, pour faire connaître leurs produits français. Plus de 450 artisans français sont donc représentés, permettant de trouver des produits français variés, entre gastronomie, textiles, bijoux, art de la table, cosmétique, déco…

Pour ce Noël, France Net Infos propose donc de découvrir ou d’offrir un coffret cadeau Ici présent ! Les coffrets cadeaux restent variés proposant une découverte, pour elle, pour lui, en bio, à partager, naissance, exception, ou encore sélection. De 30 à 80 euros, il y en a pour tous et à tous les prix. Pour les petits budgets, ou pour les courses un peu plus lourdes, chacun trouvera son bonheur, tout en consommant français !

Les coffrets plairont à coup sûr, avec 2 000 produits au choix, du vin, à la maroquinerie, de la bière tendance, en passant par les produits du terroir, jusqu’aux bijoux de créateurs. Il y en a pour tous les goûts, toutes les envies et toutes les personnalités, gourmands, fashionistas… Les coffrets contiennent un petit livret, présentant l’entreprise, les produits. Il y a aussi la manière dont il faut utiliser les codes, pour choisir son cadeau, sur le site. Avec ces coffrets, il n’y a pas besoin de se prendre la tête, les personnes n’auront plus qu’à dénicher ce qui leur plaira, parmi le meilleur de l’artisanat français !

Ici présent ! est une entreprise française, des entrepreneurs d’artisanat français, qui se sont regroupés et qui présentent leur savoir-faire français. Des produits variés, français, à retrouver, à travers notamment des coffrets cadeaux, à partir de petits pris, pour être sûr de faire plaisir à Noël, ou tout autre évènement !

