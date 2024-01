Midem+24 : Stewart Copeland batteur du groupe The Police en dédicace à la FNAC de Cannes Le 25 janvier

Le MIDEM+24 aura lieu du 24 au 27 janvier. Jeudi 25, de 14h à 16h, la FNAC de Cannes, partenaire du MIDEM, va créer l’événement en accueillant en séance de dédicaces le batteur et membre fondateur du groupe The Police, Stewart Copeland à l’occasion de la sortie du vinyle « Police deranged for orchestra » et de son autobiographie « Stewart Copeland’s Police Diaries ».

Stewart Copeland, parrain du MIDEM+24

Décidément, Stewart Copeland devient un habitué de la Croisette ! Après avoir été membre du jury de la dernière édition de CANNESERIES, il est, cette année, parrain du MIDƐM+24. Il apportera son expertise inégalée en tant que musicien et compositeur primé à cet événement mondial dédié aux professionnels de la musique. A la FNAC de Cannes, il parlera de sa riche actualité.

En juin dernier, Stewart Copeland a sorti un projet spécial, revisitant les classiques qu’il a réalisés avec Sting et Andy Summers – à la manière typique de Copeland. “Police Deranged for Orchestra” a pour objectif de transformer les morceaux du groupe culte en quelque chose d’encore plus visionnaire, frais et excitant. En octobre, il a publié le livre « Stewart Copeland’s Police Diaries », une reproduction fidèle de son agenda des années Police avant la gloire (couvrant 1976-1978).

Rendez-vous à la FNAC de Cannes jeudi 25 janvier de 14h à 16 h

Les prochains événements dans les FNAC de la Côte d’Azur

Samedi 20 janvier, de 14h à 17h, Liv Stone sera à la FNAC de Cannes à l’occasion de la sortie de ses deux nouveaux romans “Kings of Scots – Tome 1” (poche) et “Witch and God – Tome 3”

Mercredi 24 janvier de 16h à 18, à la FNAC de Nice, Toni Lourenço dédicacera “Led Zeppelin en BD”

Samedi 27 janvier de 17h à 19h, à la FNAC de Nice, Zhang Zhang, premier violon de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo viendra parler de son livre “la voie de l’archet”.