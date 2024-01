Histoires de nos mains :célèbres ou anonymes font l’éloge de cet organe miracle et de sa puissance créatrice !

Dans « Histoires de nos mains – En 90 portraits étonnés », le neurochirurgien Dorian Chauvet partage des histoires que seules peuvent raconter nos mains. Sous sa plume, auteurs célèbres ou anonymes font l’éloge de cet organe miracle et de sa puissance créatrice.

Un luthier qui change la mèche d’un archet, un chirurgien qui dissèque un nerf, un boulanger qui étreint sa pâte autant d’histoires que seules peuvent raconter nos mains. À l’ère de l’intelligence artificielle, qui vantera l’intelligence de la main et sa splendeur ? Dorian Chauvet tente de relever ce défi aux allures de quête infinie. Car dans une main se joue chaque seconde une petite symphonie magique. Quel outil ou autre organe du vivant possède une telle précision et une telle finesse ? La main est un miracle mais aussi un vertige : comment définir la beauté d’un geste ? Est-ce sa simplicité ou sa complexité ? Sa lenteur ou sa rapidité ? Sa grâce ou sa force ? Et qui orchestre cela : la main ou le cerveau ? Ce eurochirurgien porte depuis longtemps le projet d’un livre sur les mains et leur mystère, à l’origine de sa vocation même : au départ, il y eut la volonté d’être en prise directe avec la maladie, le souhait de ne pas utiliser d’artifices pour la combattre. Dans cet ouvrage collectif, lil donne la parole à des artistes, musiciens, écrivains, artisans, pâtissiers, mathématiciens, architectes, linguistes, kinésithérapeutes, sportifs, historiens ou de pilotes de chasse. Et le résultat ce sont ces quatre-vingt-dix textes singuliers, sous forme d’histoires, de nouvelles ou de simples confessions qui nous font découvrir un univers aussi mystérieux. Célèbres ou anonymes, ces auteurs racontent leurs mains, se livrent avec une puissance inédite et souvent bouleversante. L’histoire de la main ou plutôt celle des deux, car ces parties du corps humain située à l’extrémité du bras, servant à sentir, toucher attraper, vont toujours de pair « Il s’avère que les gens ont une attache très particulière à leurs mains et que ça va être une puissante alliée de création (…) elles sont un intermédiaire, mais sans elles, l’être humain ne pourrait pas être créatif. » Un boulanger qui pétrit sa pâte, une relieuse qonne vie à un vieil ouvrage, un luthier qui creuse minutieusement le bois… Tant d’histoires qui se racontent à travers nos mains. «Exquise extension» du bras, les mains sont dotées d’«une anatomie d’une redoutable complexité» qui leur permet «des milliers de poses». Pourtant les doigts, ces «bâtons d’os, de muscles, de peau» pour l’écrivain Arthur Dreyfus, paraîtraient presque archaïques. Nos mains ont parfois l’air bête, aussi. «Mais… qu’est-ce qui pend au bout de mes bras là? (…) On dirait deux escalopes qui rougissent parce qu’elles savent qu’elles n’ont rien à faire là… Vous l’aurez compris nos mains captent le monde et nous font sans cesse part de sa texture et de ses dangers, nous permettent de lui parler et de le manipuler à notre guise. Un ouvrage unique en forme d’éloge de cet organe miracle et de sa puissance créatrice. Un ouvrage passionnant !

Jean-Christophe Mary

Éditeur Cherche Midi. 320 pages. 16.1 x 3.4 x 22.2 cm