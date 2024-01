Led Zeppelin, l’art des vinyles : La collection intégrale du photographe Ross Halfi !

En douze ans de carrière, Led Zeppelin a sorti huit albums studio mythiques et aucun single. Pourtant, plus de 1 000 singles et 2 000 LP diff érents ont envahi le marché de 1969 à nos jours. Rassemblée pour la première fois par le grand photographe de rock, Ross Halfin, cette collection présente la carrière de Led Zeppelin à travers 400 pochettes vinyles.





Fondé à Londres en 1968, Led Zeppelin reste l’un des groupes de pop rock les plus créatifs et les surprenant du 20eme siècle. Dès janvier 1969, le quatuor britannique se fait remarquer avec l’album fondateur « Led Zeppelin » avant d’exploser avec les succès mondiaux de quatre albums devenus cultes : Led Zeppelin II (1969), Led Zeppelin III (1970), Led Zeppelin IV (1971), Houses of the Holy (1973) et Physical Graffiti (1975). Suivront trois opus moins remarqués mais tout aussi importants, Presence (1976 ), In Through the Out Door (1979 ) et le dernier Coda (1982). Ces opus se vendront à plus de 350 millions d’albums sur tous les continents. Après la mort de John Bonham, le 25 septembre 1980, Robert Plant (chant), Jimmy Page (guitare) et John Paul Jones (basse, claviers) ne trouvent pas la force de poursuivre l’aventure et le groupe se dissout deux mois plus tard. En effet, difficile d’imaginer un remplaçant au batteur exceptionnel qu’était John Bonham. Frappés d’enclumes sur les fûts, doubles coups de grosse caisse, groove inimitables, effets polyrythmiques, très franchement qui aurait pu lui succéder ? Les ambiances psychédéliques planantes de l’orgue, les guitares soniques comme échappées d’une forge de l’enfer, cette voix stridente, puissante, noyée dans les vapeurs de blues et d’alcool fort, chaque titre résonnait de manière très particulière. Son brut, déluge de guitares stridentes sous acide, le groupe très soudé musicalement faisait vraiment figure d’ovni dans le paysage musicale de l’époque. Le sulfureux quatuor trouvera échos auprès d’une jeunesse agitée par l’affrontement entre l’Angleterre et l’Irlande du Nord mais aussi par la guerre du Vietnam. Huit albums studios seulement mais des dizaines et des dizaines de pochettes différentes. Comment Ross Halfin a t-il pu rassembler autant de pochettes et bâtir cette collection hors norme ?

Les réponses vous les trouverez dans cet ouvrage de 216 pages truffées de photos et documents totalement inédits. Ce livre collector, véritable musée portatif présente 400 documents autour des huit LP officiels, mais également autour d’enregistrements pirates qui ont immortalisés certains concerts historiques. Les versions studio, live, promo, single, souvent rares et inédites, côtoient des éditions étrangères et même certaines copies pirates illustrées à la main.

Parmi les perles, on trouve des artworks aussi amusants qu’étonnants dans l’art de détourner la culture pop des 70’s comme ce « Yellow Zeppelin » (1969) pastiche des Beatles, « Absence » (1975) en forme de clin d’œil au plasticien suisse Hans Ruedi Giger ou cette photo de Charlotte Rampling empruntée au film « Portier de Nuit » pour illustrer le bootleg « Goosestep Waltz » (1973). Dessins, graffitis, hiéroglyphes, collages, photographies, toutes ces pochettes suscitent aujourd’hui plus que jamais le désir, celui de nous faire rêver. Au temps du vinyle, les pochettes étaient souvent doubles et, une fois dépliées, elles composaient des fresques de 60 x 30 cm qui prenaient tout leur sens. Certaines de ces œuvres originales valent aujourd’hui des fortunes et sont très prisées des collectionneurs. Ce magnifique ’ouvrage nous guide dans les coulisses de ces artworks et apporte un éclairage aussi bien conceptuel que technique sur le processus créatif de chacun. Un régal pour les yeux.

Jean-Christophe Mary

Genre : Musique, Art Culture. 2016 pages. Editions Glénat.