Les âmes fendues – Plongée dans la folie – Éditions Steinkis

Le monde fascinant de la « folie » et plus précisément de la schizophrénie et de sa prise en charge. Les âmes fendues expriment les difficultés du milieu hospitalier et de ses travailleurs au grand cœur (et à la patience inouïe) dans un one shot touchant et réaliste.

Une plongée totale dans la schizophrénie à travers les témoignages des soignants, des associations, mais surtout des malades et de leur traumatisme.

One shot à découvrir depuis le 18 janvier 23, aux éditions Steinkis.(+14)

Le décor :

Des papillons survolant un domaine…

À quelques kilomètres seulement d’Angoulême, existe un Institut psychiatrique bordé de verdure et de bâtiments anciens réhabilités. Une quiétude totale pour les résidents, et pour ce jeune homme, assis sur un des bancs du jardin, conscient d’être considéré comme « fou ».

Pendant que les papillons envahissent toute l’image, on commence une rétrospective de la vie d’une sculptrice renommée. Dont le nom vient orner les murs de ce domaine mystérieux.

Octobre 1943, Camille Claudel meurt de malnutrition dans un asile du Vaucluse. C’est pourtant un grand nom de la scène artistique qui part sans les éloges qu’on aurait pu lui accorder. Muse, puis amoureuse de Rodin, dont la séparation provoque chez elle une « cassure » psychologique. Traumatisée par une série d’avortement. C’est sa propre mère qui demande un placement volontaire lorsque Camille semble perdre pied, malgré son œuvre incroyable.

L’hôpital psychiatrique traîne plusieurs « casseroles » au fil des siècles. Une infirmière de l’institut d’Angoulême en a bien conscience. D’abord, un endroit où les patients n’étaient pas traités correctement, facilitant l’abandon des « fous » par les proches. Servant quelquefois à faire taire ceux qui dérangent, comme les femmes, il fut un temps. L’évolution a pourtant bien eu lieu, et, en même temps, d’autres difficultés sont apparues. Et c’est de cela que nous allons parler ici, pour mieux comprendre ce que sont Les âmes fendues…

Le point sur la BD :

« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts » Isaac Newton

Une citation qui sied parfaitement à cet « hommage » rendu par Xavier Bétaucourt et Jean Luc Loyer. Les âmes fendues est un reportage sur la vie de tout ce système hospitalier. Du soignant, qui aide à l’écriture de ce récit, aux familles des soignés et toutes les difficultés qu’ils trouvent sur leur chemin. En passant par des associations salvatrices pour les patients et les familles. Mais aussi, par les pair-aidant.tes, et par les patients eux-mêmes !!! Les auteurs nous font partager chaque moment, heureux, compliqués, tristes, avec beaucoup de réalismes, une pointe d’humour et un brin de zizanie !!!

Le récit est rythmé, ou plutôt entrecoupé par les interventions régulières de ces patients. Le lecteur est ainsi parfaitement plongé dans les situations que subissent les infirmiers, les docteurs. Ils accentuent le côté humain, en nous faisant comprendre l’attachement qui se crée naturellement entre les différents corps de métier. La compréhension est mise en avant avec des illustrations aux couleurs douces, et des visages caricaturaux !

La lecture commence avec une préface du Dr Yann Odé, Psychiatre et président de l’association Profamille, puis par un mot des auteurs. Tandis que l’on clôture le one shot des Éditions Steinkis, sur une approche de la maladie, l’histoire de la psychiatrie à travers ce centre, et quelques références pour informer sur les possibilités d’aides !

La conclusion :

Un monde que personne ne connaît vraiment, mais qui s’éclaire grâce à ce one shot : Les âmes fendues aux Éditions Steinkis est à la fois un reportage, un hommage, et un recueil de portraits de tous les intervenants de l’hôpital psychiatrique. Plus précisément celui de l’institut Camille Claudel, dont les soignants/tes aident à l’écriture de cette œuvre, pour plus de clarté et de compréhension sur le sujet !

À bas les tabous, les à priori, les préjugés… Et, bonjour les solutions, la compréhension, pour une maladie bien trop longtemps incomprise. Une mine d’informations limpides, et même drôles quelquefois, pour tous ceux qui ne savent pas !!!