La tirade du nez – Ed. Grasset

La tirade du nez est un album plein de fantaisie, de la collection La collection, des éditions Grasset, paru en novembre 2023. Un livre de Bruno Gibert, qui s’inspire de la célèbre Tirade du nez d’Edmond Rostang, pour offrir un moment surprenant entre littérature et illustration.

Le vicomte de Valvert lance quelques mots qui vont interpeller Cyrano. Ainsi, le personnage va faire sa tirade sur le nez. C’est cette tirade incroyable qui est à retrouver dans cet album, et dont s’inspire Bruno Gibert, pour offrir autour de cela des illustrations surprenantes. Ainsi, les réflexions autour du nez de Cyrano débutent avec un ton agressif ou amical. A côté, les lecteurs découvrent le nez qui plonge dans la tasse de café, tellement il est long. Une dague et une scie accompagnent le dessin, comme s’il fallait couper ce nez définitivement trop long !

L’album est surprenant et curieux, invitant les jeunes lecteurs à découvrir la tirade de Cyrano autour de son nez trop grand, selon certains. Entre finesse et malice, le dessinateur offre sa vision de ce récit, qui fait partie de la culture générale. Ainsi, l’on découvre ou redécouvre cette tirade, entre ponctuation, ton et sentiments. De l’autre côté, le nez est mis en scène, comme s’il s’agissait d’un personnage. Une hymne à l’acceptation de chacun, qui vient illustrer ses dires, pas toujours doux, souvent moqueur. Le dessin aussi vient moquer et mettre en scène ce nez, ce jugement physique, qui résonne encore aujourd’hui. Les couleurs sont choisies, le trait fin et plutôt rond, offrant un univers graphique plaisant.

La tirade du nez est un album curieux, des éditions Grasset. Un livre qui vient mettre en scène la tirade de Cyrano, sur son nez, qu’il moque ou met en valeur. Une hymne à l’acceptation de soi et des autres, sur un jugement physique encore toujours trop présent aujourd’hui.

