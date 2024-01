Publié aux Éditions Rustica, dans la collection Rusti’kid, « Mes petites formules magiques » d’Anne-Sophie Schlick fait une entrée remarquée dans le rayon littérature jeunesse. Semblable à un grimoire, les enfants vont découvrir des formules magiques visant à les rassurer, ou simplement pour le plaisir de lire de joyeuses incantations.

« Mes petites formules magiques » – Mets de la magie dans ta vie !

L’autrice/illustratrice propose un livre de magie petit format, superbe esthétiquement, et pile dans le thème avec sa couverture aux écritures dorées, couleur que l’on retrouve également sur la tranche du livre. Le contenu est en total accord avec la thématique, avec notamment la représentation d’enfants en action selon le besoin recherché : ne plus avoir peur du noir, croiser les doigts pour qu’un vœu se réalise, ne plus être malade, ne plus grignoter, apaiser les bobos, et bien d’autres. L’autrice liste le matériel à utiliser, récite les formules magiques, qui sont plus adorables les unes que les autres. Elle prodigue de précieux conseils d’experts également. Et elle a même glissé quelques lignes pour y mettre de précieuses annotations.

Le livre « Mes petites formules magiques » permet d’évoquer des sujets sensibles de façon ludique. La magie va aider les enfants à prendre confiance en eux. Ils seront rassurés d’être acteurs de leur bien-être en récitant ces superbes formules magiques. Cela peut également ouvrir le dialogue avec l’adulte qui peut se sentir démuni face à certaines situations. Le livre a aussi l’avantage d’être amusant grâce notamment au contenu des formules magiques : « Abracadou Valigoneur, apporte-moi le bonheur », « Maladicus finitus immediatus », « Magnus Gigantus Maximum », et bien d’autres.

« Mes petites formules magiques » fait partie des livres à glisser dans le sac des grands rêveurs. Ils auront le plaisir de réciter des formules magiques seuls ou avec leurs copains. Et qui sait, peut-être auront-ils envie d’inventer leurs propres incantations…



