Walking dead – Clémentine – Tome 1

L’univers Walking dead se poursuit avec cette nouvelle série, Clémentine, qui débute avec ce premier tome, paru aux éditions Delcourt, en novembre 2023. Un comic de Tillie Walden, qui offre un nouveau regard sur cet univers culte et captivant, proposant une trilogie qui commence plutôt bien.

Une adolescente, avec une jambe de bois, et des béquilles, quitte une maison. Le jour semble se lever, elle se retourne un instant et poursuit son chemin, en souriant. En sortant d’un enclos, elle pousse une porte, comme pour la refermer. Plus tard, elle entre dans une autre maison, pose ses affaires sur une chaise et regarde des papiers. Elle découvre une carte, qu’elle observe. Un bruit, au-dehors, l’interpelle. Un piège vient d’être déclenché par un rôdeur. L’adolescente s’approche de lui, poignard à la main, pour l’achever. Elle essuie son couteau et retourne étudier la carte. Elle refait son sac, le ferme correctement, avant de reprendre ses béquilles. Là encore, elle entend du bruit au-dehors. Elle pense à un autre rôdeur et se dit qu’il n’y a pas moyen d’être tranquille ! Alors qu’elle pousse la porte, poignard en main, elle découvre AJ qui l’attend !

Le récit assez dense se découpe en plusieurs chapitres, mais reste captivant, et se lit facilement. Dans le monde de Walking dead, Clémentine tente de survivre, comme tous les êtres vivants, parmi les rôdeurs. Ainsi, l’on suit cette adolescente amputée d’une jambe, suite à une morsure. Elle semble déterminée à fuir, une fois de plus, une communauté, pour aller sur les routes, au gré des rencontres. C’est comme cela qu’elle suit Amos, un adolescent qui part pour un travail, dans les montagnes. De peur qui lui arrive quelque chose, avec des jumelles étranges, elle continue de la suivre. La bande dessinée offre un récit plaisant, ainsi qu’une héroïne forte, mais sensible, malgré qu’elle tente de le cacher. Elle est également attachante, ce qui fait que le lecteur est rapidement happé dans ce nouvel univers autour de la saga horrifique culte, qui reste sanglante, sombre et angoissante.

Clémentine est une nouvelle héroïne de la saga Walking dead, à retrouver dans un premier tome, aux éditions Delcourt. Un comic qui propose de suivre une adolescente attachante et déterminée, dans un univers captivant qui reste sombre et angoissant.

