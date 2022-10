Mini Bulles – Petiote

Petiote est une petite bande dessinée, de Jane Massey, paru aux éditions Nathan, dans la collection Mini Bulles, fin août 2022. Une histoire tendre, une bande dessinée, sur le thème de l’ennuie et du pouvoir de l’imaginaire, à lire tout seul, avant de savoir lire, avec cette collection sans textes, ni paroles.

Après une page qui se déplie, pour comprendre comment lire le livre et ce que cela peut apporter, les enfants découvrent Petiote. Une petite fille qui est réveillée par son adorable petit chien. Elle s’habille et danse avec son compagnon à quatre pattes. Alors qu’elle est à table, le petit chien l’attend, avec sa balle rouge. Il semble impatient de jouer avec sa petite maîtresse. Petiote tire le rideau, regarde par la fenêtre, mais il pleut dehors. Les deux amis ne vont pas pouvoir jouer à la balle ! Assise, sur un banc, Petiote lance la balle, à la maison, pour jouer, tout de même. Mais la balle, renverse un vase, qui tombe à terre et se casse.

Alors qu’ils voulaient jouer dehors, à la balle, les voilà coincer à la maison, parce qu’il pleut. Petiote et son adorable petit chien s’ennuient. Alors, pour passer le temps et tromper l’ennui, ils s’imaginent en train de sauter de rocher en rocher. Ils s’encouragent, pour ne pas avoir peur et ne pas tomber dans l’eau. Ils regardent la canne et ses canetons. Ils préparent un pique-nique et vont chercher les doudous, compagnons, dans la chambre. Les escaliers deviennent alors une montagne à gravir… Ainsi de suite, l’imaginaire de la petite fille, transporte les jeunes lecteurs, dans de tendres aventures, pour s’amuser et ne pas s’ennuyer. Le récit est donc imagé, plaisant et plein de tendresse et d’imaginaire. Une jolie ode à l’imaginaire, à la créativité, pour tromper l’ennui, à travers cette belle bande dessinée. Le dessin est fin et dynamique à la fois, avec le choix du noir et blanc, et de la couleur rouge, pour raviver.

Petiote est un bel album, de la collection Mini Bulles, des éditions Nathan, qui offre une histoire tout en douceur, abordant aisément les thèmes de l’ennui et de la créativité. Un livre à lire tout seul, avant même de savoir lire, sans textes, ni paroles, stimulant ainsi l’imagination des enfants.

