Astra Saga – Le sang des Dieux

Le sang des Dieux est le deuxième tome de la trilogie Astra Saga, des éditions Delcourt, paru en septembre 2022. Une bande dessinée, de Philippe Ogaki et Agnès Loup, qui présente un space opera épique, mêlant science-fiction et mythologie nordique.

An 3525 du calendrier Impérial, Air Einar, orbite de la planète Aliam, monde capital de la baronnie de Dansner. Dans le chaos qui règne et face à une terrible créature, un titan, un personnage tente d’attraper un artefact. Lorsqu’il le tient, tout semble imploser. Douze années plus tôt, dans le vaisseau maraudeur L’Anga, deux frères se retrouvent. L’un explique à l’autre que les travaux progressent. Pendant les fouilles, ils ont pu retrouver cinq nouveaux casques. Ainsi, bientôt, de nouveaux frères et sœurs pourront être initiés, pour servir le maître. Leurs esprits pourront entrer en communion avec celui du Dieu. Alors qu’ils continuent de parler de leur dieu et de l’immensité de sa pensée, des créatures esclaves sont maltraitées. L’un des frères reprend donc le bourreau, afin qu’il fasse attention à la main d’œuvre pour ce projet secret.

La saga épique se poursuit, dans ce deuxième tome, très bien découpé, permettant d’aller d’une date à une autre, afin que les pièces du puzzle s’imbriquent. Les enjeux de ce space opera se définissent, petit à petit, au fur et à mesure de la lecture. Ainsi les différents personnages se mettent en place, dans cette bande dessinée dense, plaisante et agréable à découvrir. Les dimensions entremêlées de science-fiction et mythologie nordique, offre un récit épique, parfois difficile à suivre, mais tout semble se construire, petit à petit. L’intrigue est pleine d’action, avec des personnages qui se révèlent un peu plus, notamment la jeune Hlin. La guerre, la galaxie, le pouvoir, les dieux, l’empire, les conflits se poursuivent également, dans cet album. Le dessine st toujours aussi puissant et captivant, avec un trait fin, travaillé et détaillé, offrant de superbes planches à découvrir.

Le sang des dieux est le deuxième tome de la trilogie Astra Saga des éditions Delcourt. Un space opera épique, qui mêle toujours aussi bien la science-fiction et la mythologie nordique, pour offrir un récit plein d’action, de références, de magie, de pouvoir…

