Cette année encore, Clipper propose de nous faire attendre Noël en douceur avec son Calendrier de l’Avent de thés. La marque propose onze références indétrônables, et une nouveauté inédite.

Je sais, je sais, nous n’avons même pas encore dépassé Halloween que nous pensons à Noël. Mais en réalité, on ne parle pas tout à fait de Noël mais du mois qui précède ! Eh oui, qui n’adore pas ouvrir avec ferveur ses 24 petites cases en attendant le réveillon ? Moi j’adore en tout cas, j’étais donc ravie de découvrir le nouveau Calendrier de l’Avent Clipper 2022 en avant-première ! Et évidemment, j’en profite pour vous mettre dans la confidence !

Cette année encore, Clipper nous ravit avec un mélange de thés verts, de thés blancs, et d’infusions. Pas de grande nouveauté comparé à l’an dernier puisque les lutin·e·s n’ont glissé qu’une seule saveur inédite. Heureusement, celle-ci est délicieuse, alors ça rattrape le manque de surprise quand on est habitué·e. Et puis, habitué·e ou non, les thés bios Clipper sont un véritable régal. Cette marque fait partie de mes favorites, le genre que je peux acheter les yeux fermés ! Des produits bios et équitables et des recettes gourmandes et délicieuses !

On pourra donc retrouver, dans ce nouveau Calendrier de l’Avent Clipper 2022, des mélanges connus telles les infusions Keep Calm et Marchand de Sable. Côté thés, le thé vert citron est un grand classique du genre, toujours efficace. Ma recette préférée ? L’infusion Orange et Curcuma ! Moi qui ne suit habituellement pas fan de l’orange, sa saveur de bonbon de Noël est à ravir !

Le Calendrier de l’Avent Clipper 2022, à découvrir dès Novembre chez Auchan, Leclerc, Lidl et sur Internet à partir de 3,99€