Moon rabbit – Ed. Seuil jeunesse

Moon rabbit est un album jeunesse, de Choi Young Ah, paru aux éditions Seuil jeunesse, en octobre 2024. Un livre aux allures de bande dessinée, qui met en lumière l’amitié surprenante et belle, d’un lapin et de la lune, astre inaccessible…

La nuit est tombée, tout est sombre et tout semble endormi. Un papillon volette et n’est pas seul à être encore éveillé. Une maison éclairée, en haut d’une colline, abrite un lapin très élégant. L’animal sourit à la lune. Les deux êtres semblent avoir une relation spéciale, il leur suffit de se regarder pour communiquer. Par terre, le lapin fait des dessins, il écrit un message pour la lune. Lorsque le lapin a fini, la lune semble émerveillée ! Les deux êtres se saluent, mais lors de cet au revoir, la lune est frappée par une étoile filante. Le lapin semble effrayé. La lune blessée, perd un bout d’elle-même…

Alors qu’ils sont sur le point de se dire au revoir, un accident survient. Une étoile filante percute la lune, qui perd un éclat. Ce morceau dégringole et tombe dans un étang. Le lapin va tout faire pour rendre ce morceau à son amie la lune. L’album, sous forme de bande dessinée, présente un récit empreint de poésie et douceur. À travers ce récit simple et émouvant, l’histoire aborde des thèmes universels tels que l’amitié, l’entraide et la détermination. L’illustration, à la fois délicate et lumineuse, donne vie à cette aventure magique. Chaque page invite à la réflexion sur l’importance des petits gestes et sur la puissance de l’amour entre amis. Un livre touchant, aussi bien pour les jeunes lecteurs que pour les adultes.

Moon rabbit est un album jeunesse poétique et tendre, des éditions Seuil jeunesse. Une belle histoire d’entraide et d’amitié, pour un petit lapin qui va tout faire pour venir en aide à son amie la lune. Un astre lointain à qui il faut redonner le sourire…

Un album jeunesse à acheter sur Amazon