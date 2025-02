Le Département des Alpes-Maritimes était présent au WAICF

C’est dans le cadre du Palais des Festivals que s’est tenue la quatrième édition du WAICF, World Atificial Intelligence Cannes Festival du 13 au 15 février. Si les deux premiers jours étaient réservés aux professionnels et experts mondiaux de l’IA, la journée de samedi, elle, était ouverte au public.

L’Intelligence Artificielle occupe une place centrale dans les Alpes-Maritimes, si bien qu’en quelques années le Département est devenu une véritable Terre d’IA. Après la création de la technopole Sophia-Antipolis en 1969, de nombreuses entreprises et innovations technologiques ont vu le jour.

Les Alpes-Maritimes avaient donc une place de choix au coeur du WAICF avec la présence de 27 startups dans son Pavillon. Celui-ci a été inauguré jeudi matin en présence de Madame la Ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du numérique Clara Chappaz, du Président du département des Alpes-Maritimes et Président de la Maison de l’Intelligence Artificielle Charles Ange Ginésy. Ce dernier a rappelé combien le Département avait pour ambition de mettre ces technologies au service de l’Humain. Ainsi, dès 2017, a été mis en place le SMART Deal, dans le but d’apporter un meilleur service aux usagers grâce à l’amélioration de la performance et la modernisation de l’administration départementale. Le Département dispose d’un pôle d’excellence académique en IA, l’Institut 3IA Côte d’Azur et d’une Maison de l’Intelligence Artificielle située au cœur de Sophia-Antipolis. Depuis sa création en 2020, cette dernière rencontre un très grand succès puisqu’elle a permis à plus de 100 000 personnes, dont 35 000 scolaires de se sensibiliser à l’IA.

Le World AI Film Festival en avril

Les Alpes-Maritimes ne manquent pas de projets autour de l’IA. Ainsi, les 11 et 12 avril aura lieu le World AI Film Festival (WAIFF), sous l’égide du Département des Alpes-Maritimes et de l’Institut EuropIA. L’événement mettra à l’honneur des films réalisés à l’aide de l’IA, tout en défendant le respect des droits des créateurs. Des invités prestigieux sont attendus et un jury incluant notamment Claude Lelouch décernera plusieurs prix (meilleur film IA, meilleur synopsis, meilleur bible de série, meilleur film sur smartphone).