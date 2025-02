Rampal Latour – L’Art du savon traditionnel

La savonnerie Rampal Latour incarne l’excellence des savons fabriqués selon les méthodes traditionnelles. Depuis sa fondation en 1828, la marque s’est spécialisée dans la fabrication de savons de Marseille et de soins cosmétiques d’origine naturelle. Les gammes de produits proposées incluent des savons, des crèmes solides, des soins pour le corps et des produits ménagers, tous formulés avec des ingrédients de qualité, respectueux de l’environnement.

Rampal Latour se distingue par un savoir-faire ancestral qui mêle tradition et innovation. Chaque savon est fabriqué en suivant le procédé de fabrication en chaudron. Une méthode séculaire qui permet de préserver les bienfaits des ingrédients naturels. La marque s’engage à utiliser des matières premières provenant de sources durables, telles que l’huile d’olive. Elle veille également à limiter son impact écologique en proposant des emballages recyclables. Rampal Latour accorde une grande importance au soin de la peau. Ainsi, ses produits se trouvent adaptés à tous les types de peau, y compris les plus sensibles, avec des formulations hypoallergéniques et sans parfums artificiels.

L’hiver est une période qui met la peau à rude épreuve. Pour lutter contre le grand froid, Rampal Latour propose des solutions efficaces. Le savon de Marseille hydratant extra-doux pour le corps est idéal. Il nourrit et apaise les peaux sèches, tout en offrant une texture douce et soyeuse. Sans parfum, il respecte les peaux les plus sensibles. Pour les mains, la crème solide hypoallergénique est un soin intense et nourrissant. Elle protège et hydrate en profondeur, offrant un confort durable même face aux conditions les plus rigoureuses. Le tube se glissera facilement dans un sac, pour être emporté partout !

Les incontournables de la marque, comme le savon de Marseille à l’huile d’olive et le savon noir, sont des must-have dans chaque foyer. Le savon de Marseille, fabriqué à partir d’huile d’olive, nettoie en douceur tout en apportant des bienfaits hydratants. Le savon noir, quant à lui, est un nettoyant multi-usage extrêmement efficace, qui est à utiliser pour l’entretien de la maison, au quotidien.

Rampal Latour combine l’efficacité des soins naturels et le respect de l’environnement. Que ce soit pour le soin de la peau, la protection contre le froid ou l’entretien ménager, la marque offre une gamme variée et de qualité. Des produits qui allient tradition, innovation et respect de la nature.