Titans – Ariane – Ed. Oxymore

Ariane est le troisième tome de la série Titans, des éditions Oxymore, paru fin janvier 2025. Une bande dessinée captivante et bien menée, d’Olivier Peru et Umberto Giampa, qui propose de suivre Ariane, qui vit recluse depuis la chute du Minotaure. Elle va devoir combattre la Mort, pour sauver ses deux fils…

Non loin d’un temple de Dionysos, un nain vient parler de sa sœur à une assemblée, dont le dieu du vin, de la fête et des excès. Yko explique que tout le monde connaît la Minotaure, le labyrinthe, Thésée et le fil d’Ariane… Il rappelle que les dieux ne sont pas étrangers aux malheurs qui ont frappé sa famille. Il évoque le fait que son père, le grand roi Minos, a jadis cru bon de ne pas honorer une promesse faite à Poséidon, autour d’un simple taureau blanc à sacrifier. En conséquence, sa mère a donné naissance à son triste et célèbre frère que l’on appelait le Minotaure. Tous les enfants que la femme a eus après le monstre étaient difformes. Yko en est la preuve, il est nain ! A cause de Poséidon et de son con de père, Iko a eu un frère avec une tête de taureau.

La bande dessinée mêle habilement fantastique, mythe et combat épique. Dans cet album, Ariane se dresse contre Hadès pour sauver ses enfants, que le dieu des Enfers convoite. Pour cela, elle n’hésite pas à s’aventurer jusqu’au royaume des morts, déterminée à découvrir les raisons de cette menace. Ce troisième tome, signé, s’éloigne des sentiers battus avec une histoire de vengeance et de courage. Le récit reste maîtrisé et captivant, offrant une superbe histoire à découvrir. La narration faite par le frère à Dionysos offre des flashbacks intéressants. La puissance de la mère héroïne est au cœur de ce récit captivant, où chaque scène est marquée par des moments de tension intense. Le dessin fluide et dynamique met en valeur l’action, avec des planches impressionnantes qui accrochent le regard. Une série qui, jusqu’ici, fait un sans-faute. Un album à recommander pour son côté héroïque et ses superbes illustrations.

Ariane est le troisième tome de la série de fantasy antique Titans, des éditions Oxymore. Un album qui revient sur l’histoire d’Ariane, contée par son frère Yko, qui va braver tous les dangers et aller jusqu’aux Enfers, pour sauver la vie de ses deux fils, avec l’aide d’un puissant Titan.

