MOTF : Nouvelle marque premium de prêt-porter à découvrir sur Shein

En juin 2020, la nouvelle marque premium de prêt-à-porter MOTF faisait une entrée remarquée sur la plateforme Shein. Elle propose des vêtements et accessoires basiques que nous aimons toutes avoir dans notre garde-robe. Son objectif : concevoir des pièces de qualité, élégantes et à prix abordables. Séduits par la marque, nous avions envie de vous la présenter plus en détail.

MOTF : La marque qui mise sur l’intemporalité

MOTF est la marque qui manquait à la boutique Shein. Elle se démarque par l’intemporalité de ses pièces pour autant stylées et élégantes. Sa collection regorge d’essentiels qui trouveront toute leur place dans nos garde-robes. La mention premium prend tout son sens, puisqu’elle veille à utiliser des matériaux de qualité, tels que le coton, le lin, la laine ou encore la soie. MOTF ne met pas pour autant la tendance au second plan. Elle a fait en sorte de proposer des modèles de vêtements dans des styles bien différents de façon à répondre à tout type de femme. Elle prône également la durabilité des pièces qu’elle conçoit en prodiguant des conseils sur l’entretien des différents tissus. Le but étant de garder les pièces le plus longtemps possible dans nos armoires. Sans oublier les prix proposés par la marque qui sont vraiment intéressants !

Mon avis sur la marque MOTF

Nous sommes nombreuses à posséder des classiques dans notre dressing. Ces pièces indémodables que l’on est rassuré d’avoir sous la main. Moi-même, j’aurais bien du mal à m’en passer : débardeurs à bretelle près du corps, jeans, tee-shirts, blouses ou encore la fameuse robe classique pour tous les jours, que l’on peut accessoiriser pour les soirs de fête. En me rendant sur la boutique, j’ai de suite senti que MOTF avait envie de miser sur de jolies coupes de vêtements de façon à se sentir à l’aise et tendance en même temps. C’est notamment le cas pour les jeans que je trouve canons. Les coupes sont classiques et efficaces, au même titre que les couleurs.

Plusieurs sytles – look – tendances

J’ai eu envie de voir si la marque pouvait répondre à différents styles vestimentaires : casual, streetwear, bohême, business, tendance, sport, sleepwear, soirée, etc. Hé bien contre toute attente, oui ! Et j’ai trouvé l’effort hyper intéressant puisque les femmes pourront se projeter dans l’une de ces pièces plus facilement. Jean loose, tee-shirt blanc et basket pour un look casual. Blouse blanche en coton avec un joli pantalon pincé pour les working grils. Le survêt’ qui va bien, tout confort pour une petite séance de yoga at home. Une belle combi’ ample et asymétrique hyper stylée pour partir en soirée. Bref, vous l’aurez compris, le choix est large !

MOTF propose des vêtements allant du XS (34) au L (40/42). Je trouve cela un peu dommage, je m’attendais à ce qu’elle aille au moins jusqu’au XL. Je suis certaine que cela aurait attiré encore plus de clientes. À retenir également, de temps en temps la marque met à l’honneur un tissu au travers de nouvelles collections. Et récemment, elle a tout misé sur la soie, ce tissu élégant doux et réconfortant. Au programme, tops, chemises, blouses, robes, foulards… À découvrir sans plus tarder sur Shein.

En conclusion

MOTF a su nous séduire par la diversité des matières, le vaste choix et les coupes intemporelles de ses vêtements. Elle est persuadée que nous pouvons porter des modèles classiques joliment coupés à moindres frais.