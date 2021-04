Wytches – Terreur chez Urban Comics Indies

Partagez





Après le décès de son « bourreau harceleur » dans des conditions plus qu’étranges, Sailor Rooks et sa famille se voient contraints de déménager pour commencer une nouvelle vie. Malheureusement, une malédiction millénaire semble les suivre : les Wytches, ces êtres effrayants et méconnus, sont à leur trousse … Urban Comics, nous entraîne ici dans un thriller horrifique saupoudré du mythe de la sorcière. Accrochez vous, c’est terrifiant !! (+14)

Le décor :

Août 1919 … Une forêt en pleine nuit … dans le creux d’un arbre, on aperçoit un regard apeuré. Une femme enfermée dans le tronc supplie qu’on la sorte de là … du sang coule de son visage jusque sur ses jambes. son nez a été arraché… Il semble que quelque chose s’approche sous elle dans un murmure effrayant …

Mais dehors, son seul espoir arrive. Son petit garçon, Timothy s’approche du tronc et découvre l’horrible spectacle. Il prend un gros caillou pendant que sa mère lui explique quelque chose d’incroyable … elle parle de promesse, de personnes qui l’ont promise à quelque chose ou à quelqu’un, qu’il doit la sortir de là … Timothy ne semble pas comprendre.

Elle réussit à libérer sa tête du tronc, par un trou creusé dans celui-ci. Sa libération sera une tâche plus facile pour son petit garçon, qui la regarde encore avec la grosse pierre qu’il a ramassé.

Mais soudain, au lieu de taper dans l’arbre pour tenter de la libérer, il lui assène un énorme coup sur le crâne. Elle n’a pas le temps de réaliser ce que vient de faire son propre fils, deux mains immenses avec des griffes lui enserrent la tête et elle disparaît …

Le point sur le comics :

Le mythe des sorcières traverse les âges : tantôt femmes victimes de la société, tantôt monstres terrifiants, dévoreuses de chair humaine, elles fascinent autant qu’elles épouvantent !! Scott Snyder réinvente la peur dans une version bien à lui : ces Wytches sont des créatures aux pouvoirs immenses, mais jouxtant notre évolution. Une version bien différente de tous les contes que nous connaissons déjà, et une théorie, puis un processus créatif bien plus passionnant, qu’il nous dévoile en fin de tomes. A son scénario fantastique, vient s’ajouter l’histoire de cette famille Rooks : il exploite les tréfonds de l’âme humaine. Ainsi que le rapport père (raté et alcoolo)/ /fille (qui doit faire ses preuves) d’une manière assez émouvante.

Dès le début de la lecture, les auteurs nous immergent dans une sorte de « malaise » ambiant. L’angoisse est à son summum grâce au talent de Mark Simpson dit Jock, et à la colorisation de Matt Hollingsworth : sombre, glauque, cruel, réaliste ….. On nage en pleine épouvante dans ce comics présenté comme un premier tome, aux Éditions Urban Comics Indies !!!

Ma conclusion :

Tout porte à croire, à la clôture de ce comics, qu’il n’y aura pas de deuxième tome. L’histoire des Rooks se suffit à elle-même et ne nécessite pas de suite à mon humble avis. Mais bon, nous verrons bien ce qui nous attend si une suite devait paraître .

Wytches aux Éditions Urban Comics Indies m’a totalement séduite. Je suis toujours en admiration devant les théories originales qui peuvent trotter dans le cerveau de Snyder ! Ce tome consacré au mythe de la sorcière, fait son effet : le lecteur passe un véritable moment de terreur. L’ambiance est à la fois « asphyxiante » et onirique, et les bonus explicatifs en fin de bouquin sont passionnants !! Un coup de cœur total !!!